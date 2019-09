Lionel Messi | ' Non so se ci sarà la cena con Cristiano Ronaldo'

Secondo FIFA 20 Lionel Messi è il calciatore più forte al mondo : EA Sports ha comunicato la sua personale lista dei 100 giocatori più forti in FIFA 20, e come possiamo vedere, Lionel Messi è stato collocato sul gradino più alto.Secondo Ronaldo, ma di poco in quanto la stella della Juventus ha un rating di 93, un punto in meno rispetto a Messi, il quale ha mantenuto intatto il proprio rating di 94 da FIFA 19.Ricordiamo inoltre che Ronaldo non è più la star sulla copertina di FIFA, infatti la squadra del ...

Lionel Messi meglio di Cristiano Ronaldo secondo un algoritmo : I confronti e i paragoni nello sport sono inevitabili. Per oltre un decennio, la sfida più famosa nel calcio è stata ed è ancora, quella tra Cristiano Ronaldo, attuale attaccante della Juventus, e Lionel Messi stella del Barcellona, entrambi con cinque palloni d’oro in bacheca. Ma le discussioni nei programmi sportivi e nei bar non hanno risposto alla domanda su chi sia il migliore tra i due, una risposta arriva però da ricercatori belgi ...

Lionel Messi è stato sospeso per tre mesi dalle partite della nazionale argentina per aver detto che la Copa America era “corrotta” : Il calciatore argentino Lionel Messi è stato sospeso per tre mesi dalle partite della nazionale per aver detto che la Copa America era “corrotta” e che i risultati delle partite erano stati manipolati per favorire il Brasile, che ha organizzato

Copa America – Sanzione soft nei confronti di Lionel Messi - la Conmebol non si accanisce sulla Pulce : Il tribunale disciplinare della Conmebol ha inflitto una pena leggera nei confronti di Lionel Messi per le dichiarazioni rilasciate durante l’ultima Copa America Se le indiscrezioni parlavano di una pena soft, la decisione del tribunale disciplinare della Conmbebol è stata ancora più leggera. Lionel Messi infatti è stato squalificato per una giornata e sanzionato con 1500 dollari di multa, una sentenza davvero mite per la Pulce, che ...