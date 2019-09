Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Sarà “rinviata l’operatività dell’accordo” trae la Libyan Military Investment and Public Works Autorithy,vicina al cosiddetto Esercito nazionale libico (Lna) legato al generale Khalifa, nemico del governo di Tripoli sostenuto da Italia e Nazioni Unite, che avrebbe permesso ai pescatori di Mazara del Vallo disposti a pagare una quota mensile di pescare in acque libiche. Denaro che, come rivelato da un articolo del Fatto Quotidiano, sarebbe andato a finanziare l’uomo forte della Cirenaica. Nel comunicato stampa diffuso, l’associazione ha deciso di interrompere l’accordo spiegando che “mentre i primi pescherecci mazaresi ormeggiavano nel porto libico di Ras-al-Hilal, come programmato dall’accordo sulla filiera pesca promosso dall’Investment Authority di Bengasi e da– si legge -, ...

TgrSicilia : Federpesca sospende l'accordo con i libici sui pescherecci mazaresi. 'Il pagamento di 100 mila euro al mese a quest… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Libia, Federpesca sospende l’accordo con società legata ad Haftar dopo le proteste di Tripoli: “Insorte diverse sensib… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Libia, Federpesca sospende l’accordo con società legata ad Haftar dopo le proteste di Tripoli: “Insorte diverse sensib… -