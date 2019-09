L’ex ministro Tria rivendica | “Abbiamo salvato l’Italia dal commissariamento”

Voli di Stato - la Corte dei Conti archivia l’inchiesta sulL’ex ministro Salvini : Il verdetto: il vicepremier leghista non sarebbe coStato meno allo Stato se avesse viaggiato su Voli «normali». La pratica passa comunque alla Procura

Richetti annuncia addio al Pd : “Avanti con Calenda”. L’ex ministro : “Coraggioso” : Richetti annuncia addio al Pd, "avanti con Calenda" Roma, 10 set. (askanews) - "Domani comunicherò le necessarie conseguenze delle mie scelte. Ho stima e rispetto per tutti gli amici del Pd e non voglio creare imbarazzi dopo la decisione di astenermi sulla fiducia. Insieme a Carlo Calenda e tanti amici, con umiltà, scriveremo una bella pagina insieme". Lo scrive su Twitter il senatore Matteo Richetti che non ha votato la fiducia al Senato. ...

Matteo Salvini - che gaffe! L’ex ministro ‘inciampica’ sulla religione : stavolta l’ha fatta grossa : “Il cuore sacro di Maria”, questa forse è la frase che più di tutte ha contraddistinto le dichiarazioni politiche di Matteo Salvini durante questo ultimo anno in cui è stato ministro degli Interni. Insomma, tra santini e crocifissi baciati Matteo Salvini negli ultimi tempi non ha voluto nascondere la sua svolta cattolica. Spesso si è trovato ad unire la religione al suo ruolo politico, non dimostrandosi però non perfettamente ferrato in materia. ...

Conte 2 - Telese a Salvini : “A Di Maio ha offerto Palazzo Chigi?”. L’ex ministro non risponde e attacca Conte e il M5s : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e uno dei conduttori, Luca Telese, sulla narrazione esposta dalL’ex ministro dell’Interno circa la crisi di governo. Salvini attacca in primis il M5s: “Il mio è stato un atto di onestà e di amore per l’Italia. Nessun altro partito al mondo avrebbe messo in discussione sette ministeri, perché c’era un governo fermo da mesi che non approvava nulla. Ho sottovalutato la fame ...

L’ex bracciante Teresa Bellanova è un ministro con la terza media. E ne ha tutto il diritto : Sui social si sprecano i commenti indignati di quanti considerano la terza media di Teresa Bellanova, neo ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del Governo Conte Bis, inadeguata al ruolo per cui è stata nominata. La verità è che Bellanova è stata una bracciante, una sindacalista e ha maturato una lunga esperienza politica.Continua a leggere

Perché Salvini ha fatto cadere il governo? Ecco i motivi delL’ex ministro : Perché Salvini ha fatto cadere il governo? Ecco i motivi dell’ex ministro Matteo Salvini è sempre molto attivo dal punto di vista politico e mediatico. Politicamente sono ore di attesa: a breve si capirà se nascerà o meno il governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Pochi giorni fa proprio Salvini in qualità di segretario ha ufficializzato alcuni appuntamenti pubblici in cui la Lega chiamerà a raccolta i suoi elettori e ...

È iniziato il più grosso processo contro L’ex primo ministro della Malesia Najib Razak : A Kuala Lumpur, in Malesia, è iniziato il più grosso processo nei confronti dell’ex primo ministro Najib Razak, uno dei tanti che riguardano lo scandalo sul controverso fondo di investimento 1Malaysia Development Bhd (1MDB), creato proprio da Najib nel 2009.

Toto-premier : ?chi è Enrico Giovannini - L’ex ministro paladino dello sviluppo sostenibile : A lui si deve, dopo alcune tentativi nel 2012 di Elsa Fornero, la semplificazione dell'apprendistato professionalizzante proprio per accelerare la transizione nel mondo del lavoro

Giovannini - L’ex ministro del Lavoro paladino dello sviluppo sostenibile : L’ultimo impegno, da studioso e da portavoce dell’Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, è proprio sul

Il Sudan ha un nuovo primo ministro - L’ex diplomatico dell’ONU Abdalla Hamdok : Abdalla Hamdok, ex vice segretario esecutivo della Commissione Economica dell’ONU per l’Africa, ha giurato come nuovo primo ministro del Sudan, diventando così capo di uno dei due organi che guiderà il paese in una fase di transizione che porterà tra

Politica italiana in lutto - morto L’ex ministro : stroncato da un malore in spiaggia : È morto improvvisamente il presidente di Unicredit, Fabrizio Saccomanni. L’uomo aveva 76 anni e nell’aprile del 2018 era diventato presidente del Consiglio di amministrazione di Unicredit. È stato un banchiere, un economista e un politico italiano. Nel 1967 era entrato a far parte della Banca d’Italia, per la quale aveva lavorato anche al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca centrale europea. Era membro del Consiglio di ...

