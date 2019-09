Letta ipotizza l' uscita temporanea dell' Italia dal trattato di Dublino sui migranti

Fonte : agi

(Di giovedì 12 settembre 2019) Perché non si è avviata una politica migratoria europea in grado di conciliare rispetto dei diritti umani e gestione controllata dei flussi alle frontiere? Perché, quattro anni dopo i picchi del 2015, “siamo ancora al bivio tra ‘porti chiusi' e ‘facciamo entrare tutti'?” Se lo chiede in una lettera a la Repubblica l'ex premier Enrico, che il quotidiano pubblica nella pagina dei commenti con il titolo “Un patto a Lampedusa”. Secondo, che oggi insegna a Parigi all'Università SciencesPo, è la mancata risposta a questi interrogativi che ha creato il cortocircuito da cui deriva la proposta, “inaccettabile, di usare per la Commissaria europea la denominazione di ‘protezione del nostro stile di vita'” legata al temae migrazioni. La base del ragionamento di, che lancia anche una proposta a suo avviso in grado “di dotare l'Ue di una vera politica migratoria”, analizza ciò ...

