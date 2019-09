L’Entella è il primo club italiano ad adottare Zone7 | un’applicazione per prevenire gli

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’edizione di Genova della Repubblica riporta che l’Entella è diventata la prima società italiana ad, applicazione intelligente per la rilevazione e prevenzione degli infortuni e l’ottimizzazione. Questo servizio sfrutta un motore di intelligenza artificiale che macina un grande numero di dati (tracking/ GPS, biomeccanici, test atletici, sonno, saliva, ecc.) e consente allo staff atletico di prevedere gli infortuni agli atleti prima che questi avvengano, sulla base dei loro dati medici e di performance, con informazioni in tempo reale. Questi dati, spiega Repubblica, sono ovviamente già in possesso delle società e degli staff medici, maoffre “indicazioni puntuali sui fattori di rischio, evidenziando le cause e il tipo di infortunio in cui il calciatore potrebbe incorrere e, soprattutto, proponendo dei suggerimenti per adattare i carichi di ...

Dalla Rete Google News

Mediagol.it

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Caption Settings Dialog. Beginning of dialog ...