Le notizie su Schumacher stanno alimentando false speranze?

Grandi notizie per Mick Schumacher : prima vittoria ufficiale per il figlio del pilota : Finalmente una buona notizia in casa Schumacher. E arriva direttamente dalle piste e dall’asfalto. Mick, figlio del grande campione tedesco, ha ottenuto la prima vittoria in carriera in Formula 2, l’ultimo gradino prima della Formula 1, in una Gara-2 dominata dall’inizio alla fine. Ci sono volute quindici gare per arrivare a questo successo, per poter dire finalmente la sua in questa categoria. Ma l’attesa e le aspettative sono state ...