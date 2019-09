Le notizie del giorno – Calciatore condannato | arrestato un agente per frode e

Fonte : calcioweb.eu

L'exturco di Barcellona e Atletico Madrid Arda Turan, attualmente in forza al Basaksehir di Istanbul, è statoa 2 anni 8 mesi e 15 giorni di prigione per detenzione illegale d'arma da fuoco e per aver sparato con l'intento di intimidire e provocare panico. E' stato invece assolto dall'accusa di molestie sessuali. Lo riferiscono media locali, secondo cui la pena è stata al momento ...

