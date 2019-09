L' azienda torinese che trasforma anidride carbonica in energia pulita

Fonte : agi

(Di giovedì 12 settembre 2019) Fra i tanti progetti che vengono sviluppati nel nostro Paese, ce n'è uno – davvero rivoluzionario nel suo genere – che permette di estrarredall'aria e produrre metano, ma anche idrogeno e biogas a costi contenuti. L'impianto, battezzato Bio Lng, è capace letteralmente di mangiare CO2, cioè, e nello stesso tempo di produrre metano grazie a un sofisticato procedimento di riconversione della sostanza inquinante. Sistema che se venisse usato o applicato per esempio nelle nostre asfissianti metropoli permetterebbe di ripulire e rigenerare l'aria altamente tossica che, obtorto collo, siamo costretti a respirare. A volte non ci si crede davvero. In Italia le eccellenze tecnologiche non mancano davvero, ma spesso non trovano la disponibilità ad essere sperimentate e applicate con il paradosso che incontrano maggiore fortuna facendo affari all'estero ...

