L’alta statura protegge dal diabete

Fonte : dilei

(Di giovedì 12 settembre 2019) Essere altidal, i dati rilevati da uno studio pubblicato sulla rivista Diabetologia, lo confermano. In particolareaiuterebbe a prevenire ildi tipo 2, al contrario però, le persone basse hanno un rischio più alto di ammalarsi. Questo è il quadro completo dello studio condotto da Clemens Wittenbecher e Matthias Schulze, ricercatori dell’Istituto Tedesco di Nutrizione Umana Potsdam-Rehbruecke. Dalla ricerca è emerso che per ogni cm di altezza, si riduce il rischio deldel 41% per gli uomini e del 33% per le donne. Questa associazione trae altezza sembra trovare più riscontro nelle persone normopeso. Nel caso in cui infatti le persone rientrino nel loro peso ideale, il rischio disi riduce dell’86% nei maschi e del 67% nelle donne, dati davvero incoraggianti per le persone più alte. Lo studio è stato condotto su un ...

GDS_it : L'alta statura potrebbe proteggere dal #diabete - IndigoMoon91 : Questa cosa che, con l'avanzare del tempo, il corpo tende ad abbassarsi di statura, non riesco a tollerarla. Sono a… - Anders967 : Summa Palatini poteras aequare colossi, si fieres brevior, Claudia, sesquipede. Avresti potuto tu uguagliare l’alt… -