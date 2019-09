L’Aia lascia ancora fuori Massa e Valeri

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’Aia tienedal campionato. I due arbitri, che sono stati nell’occhio del ciclone delle polemiche per il rigore concesso a Mertens contro la Fiorentina, non risultano infatti tra i designati per la terza giornata della Serie A. In quella partita,fu direttore di gara., invece, responsabile al Var. Furono accusati di aver concesso un rigore inesistente e di non aver dunque saputo sfruttare le immagini offerte dalla tecnologia. Nella seconda giornata di campionato furono tenuti fermi con la promessa di tornare in campo dopo la sosta ma, a leggere le designazioni, ciò non è avvenuto. Segno che l’Aia ha ritenuto che non fossegiunto il momento del loro reintegro. Occorrerà aspettare la prossima giornata, la quarta, per capire se saranno cessate le ripercussioni di quella brutta partita. L'articolo L’Aia...

