La tassa sui contanti | cos' è | chi riguarda e quanto ci costa

tassa sui contanti - la nuova proposta anti-evasione (che non piace a tutti) : Incentivi all'uso della moneta elettronica e disincentivi all'uso del contante. La proposta operativa arriva dal Centro...

Confesercenti : “No alla tassa sui contanti” : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Quella della tassa sui contanti è un’idea che non ci piace: sarebbe una stangata da miliardi di euro sui consumatori, che concorrerebbe sicuramente a deprimere ancora di più la spesa delle famiglie, già in rallentamento. Ci chiediamo inoltre quale sarebbe l’impatto di una misura del genere sulla popolazione più anziana del nostro Paese”. Così Confesercenti, in una nota, commenta la ...

Evasione - proposta Csc : «Sconti sui pagamenti digitali - tassa sui prelievi Atm» : Un maggior utilizzo del pagamento digitale per far emergere gettito, con incentivi in questa direzione e disincentivi all’uso del contante: è la proposta del Centro Studi?Confindustria per contrastare il fenomeno del «nero»

tassa sui contanti e sconti sulle carte anti-evasione - la proposta di Confindustria : sconti sulle carte e Tassa sui contanti. È la proposta operativa messa a punto dal Centro studi di Confindustria nell'ambito del dibattito su come recuperare gettito fiscale in...

tassa sui rifiuti - rincari shock : perché la Tari aumenta così tanto : Incremento del 76% in pochi anni della Tassa sui rifiuti per cittadini e imprese. E a fronte di costi sempre più alti...

Il sindaco di New York vuole introdurre una tassa sui robot : Il sindaco di New York Bill de Blasio, che figura tra i candidati alle primarie del Partito democratico americano per le presidenziali del 2020, vuole una tassa sui robot: l’ha spiegato in un articolo per l’edizione americana di Wired. Il primo cittadino della Grande Mela dice che intende accompagnare questo provvedimento all’istituzione di un’agenzia federale sul controllo dell’automazione. L’idea non è ...

Dalla tassa sulle merendine a quella sui voli aerei : così il M5s vuole finanziare la scuola : L'idea del neo ministro all'Istruzione Fioramonti è di introdurre delle tasse di scopo con l'obiettivo di raggranellare...