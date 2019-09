La storia di Sveva | 20 anni | “Sono islamica | femminista ed eteroflessibile | ma non sono

Fonte : fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2019) Promotrice del progetto "l'unica mia" e in prima linea per i diritti Lgbti,Basirah Balzini, 20enne di Livorno, si è convertita all'Islam ed è al fianco delle donne vittime di abusi. "Sui social ricevo ogni giorno insulti" racconta, ricordando le violenze subite da adolescente e le battaglie ancora necessarie per superare i luoghi comuni sulla sua religione.