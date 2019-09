La California approva una legge a tutela di riders e lavoratori della gig economy : Una legge storica, epocale, un punto di svolta. Così la stampa americana saluta il disegno di legge appena approvato dal Senato della California per tutelare i lavoratori della cosiddetta gig economy, l’economia dei lavori super precari gestiti da piattaforme come Uber e le varie applicazioni per le consegne a domicilio. La legge – destinata a entrare in vigore il primo gennaio – renderà molto più difficile ...

provata la demo di FIFA 20 - cosa aspettarsi in vista dell’uscita del 27 settembre? : Come un fulmine a ciel sereno la demo di FIFA 20 si è palesata ai milioni di fan dell'immensa community nella giornata di ieri. Ben due giorni di anticipo sulla vociferata tabella di marcia, che la dava in arrivo nella giornata di domani, e ovviamente non sono mancati riscontri positivi da parte degli utenti, che non hanno perso di certo tempo a scaricare la versione di prova del simulatore calcistico di Electronic Arts e a fiondarsi da subito ...

La prova del cuoco – Nuova edizione – Puntate da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 – Ricette e rubriche. : La prova del cuoco, edizione numero venti. Si riaccendono i fornelli di Raiuno e alla conduzione ritroviamo Elisa Isoardi a cui spetta il compito di risollevare gli ascolti e il gradimento del cooking show, la scorsa stagione precipitati a causa della durata troppo lunga del programma e dei troppi cambiamenti apportati e non da ultimo […] L'articolo La prova del cuoco – Nuova edizione – Puntate da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 ...

Olimpiadi 2032 - Nardella ci prova : “Candidare Firenze e Bologna”. La proposta piace in Emilia ma è irrealizzabile (non solo per i costi) : Le Olimpiadi 2032 a Firenze (e visto che ci siamo pure un po’ a Bologna, e magari nel resto delle due regioni). Più che una “pazza idea” sembra proprio una proposta strampalata, tra costi esorbitanti, impianti mancanti, ostacoli politici. Eppure qualcuno ci crede davvero: il renzianissimo sindaco Dario Nardella l’ha lanciata in un’intervista al Resto del Carlino e adesso la sua trovata rimbalza tra la Toscana e l’Emilia-Romagna riscuotendo ...

Conte-bis alla prova dell'Aula : i senatori che votano no alla fiducia : Pina Francone La maggioranza giallo-rossa rischia a Palazzo Madama, dove non mancheranno le defezioni sia tra i pentastellati che tra i dem A rischio è appunto Palazzo Madama, dove l'asse M5s-Pd deve raggiungere i 161 voti. La somma algebrica dei senatori 5s, Pd e Leu fa 162, appena sopra la soglia. Bene, però il pentastellato Gianluigi Paragone e il dem Matteo Richetti hanno fatto sapere che non voteranno sì all'esecutivo. Quindi, ...

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : Pd-M5s alla prova di Palazzo Madama. Ancora proteste leghiste contro Conte : Ottenuta la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Brescia : colpisce la moglie con il ferro da stiro e prova a strangolarla con la cintura - arrestato 37enne del Burkina Faso : Lavinia Greci Dopo averla colpita, l'ha frustata con una cintura e ha tentato di strangolarla, ma la donna è riuscita a chiamare il 112. All'uomo, fermato dai carabinieri, è stato vietato di avvicinarsi all'abitazione familiare Prima l'ha colpita con il ferro da stiro spento, utilizzandolo come oggetto contundente. Poi l'ha frustata con una cintura e, infine, ha cercato anche di strangolarla. È accaduto domenica mattina, a Prevalle, ...

Fiducia al Senato : il governo Conte II alla prova del voto di Palazzo Madama : Incassato l’ok alla Camera, l’esecutivo adesso ha pochi voti di vantaggio. L’esito intorno alle 18. Prenderà la parola anche Matteo Salvini. Emma Bonino dice «no»

Il BisConte alla prova del Senato. Segui la diretta : Dopo la fiducia incassata ieri alla Camera (343 voti favorevoli) il governo BisConte affronta oggi la prova del Senato. Il premier aveva già consegnato ieri una sua memoria del discorso tenuto a Montecitorio e quindi l'Aula ha iniziato subito la discussione. La replica di Conte è attesa intorno alle

La prova del Cuoco - la diretta della seconda puntata di martedì 10 settembre 2019 : Replay. Riavvolgiamo il nastro per la prima vera puntata della ventesima edizione de La Prova del Cuoco, che ieri ha lasciato spazio, per gran parte del tempo a disposizione in palinsesto, alle dichiarazioni programmatiche del Primo Ministro Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. Tvblog seguirà in diretta l'appuntamento ai fornelli con Elisa Isoardi, che insieme a Claudio Lippi coordinerà la gara fra i cuochi, da quest'anno spalmata su ...

Conte-bis - oggi la maggioranza alla prova del Senato : Chiedendo la fiducia a Montecitorio, Conte ha invocato una nuova stagione riformatrice dai toni pacati, promettendo il taglio dei parlamentari e una nuova legge elettorale, la revisione dei decreti Sicurezza, Legge di Bilancio senza aumento dell'Iva, tagli al cuneo fiscale, un nuovo Patto di Stabilità

La prova del Cuoco - prima puntata : Isoardi emozionata - spicca Claudio Lippi : Si sono riaperte oggi, lunedì 9 settembre, le porte della cucina de La Prova del Cuoco, anche se in ritardo rispetto a quanto previsto: Rai 1, infatti ha deciso di dare spazio alla politica e al discorso di Conte, durato più del previsto. Alle 12:40 Rai Parlamento ha lasciato il posto alla nuova edizione del cooking show della prima rete Rai, che ha salutato il pubblico trepidante con una versione ridotta, ma ricca di novità. Tra le tante ...