La proposta di Franceschini | “Alleanza Pd-M5s anche alle regionali per battere destra”

La proposta di Franceschini per sbrogliare il nodo del vicepremier : La mossa di Dario Franceschini è stata meditata e concordata con il segretario dem, Nicola Zingaretti: non prevedere alcun vicepremier da affiancare a Giuseppe Conte e rimettere la palla al centro con i temi del programma. Un "nuovo contributo del Partito Democratico" per superare lo stallo e far decollare il governo Conte 2. Alla base della scelta, viene spiegato da fonti parlamentari, c'è il ritorno di voci insistenti circa una ...

Governo - Conte : «Buon clima di lavoro». La proposta di Franceschini : «Via i due vicepremier» : Il premier incaricato: «Sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto». Zingaretti sulla proposta di Franceschini: «Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione»

Conte : “Condivido l’appello di Grillo”. La proposta di Franceschini : “Nessun vicepremier” : Il presidente del Consiglio incaricato: «Tra Pd e M5S buon clima. Lavoriamo al programma, poi sceglieremo i ministri». La Lega: «Governo truffa. Non possono estrometterci, siamo prima forza politica»

Pd : Faraone - 'intesa con M5S proposta da Franceschini - avevo risposto con 'vaffa' : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Dall'intervista di Franceschini sull'ipotesi di accordo con il M5S si capisce chiaramente il motivo per cui sono stato cacciato. Nessuna delle contestazioni ha una base. E' chiaramente una scelta politica. L'intervista di Franceschini di oggi lo dimostra e anche le pa