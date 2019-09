La polizia russa ha perquisito decine di case private e uffici legati al leader di

Proteste anti-Putin a Mosca - la polizia russa arresta 600 persone : Sono quasi 600 gli arresti effettuati dalle forze di sicurezza alle manifestazioni a Mosca per elezioni “libere ed eque”. E la stessa polizia a fornire il dato, riferisce l’agenzia Interfax. “Circa 1500 persone hanno partecipato ad una manifestazione non autorizzata nel centro di Mosca. Circa 600 persone sono state fermate per vari reati”, ha detto la polizia all’agenzia di stampa.Molti fermi sono stati ...