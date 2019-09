La favola senza lieto fine del re della Malesia che rinunciò al trono per sposare una

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) Lui, Muhammad V, 50 anni, ree sultano del Kelantan, stato islamico tra i più conservatori del Paese. Lei, Rihana Oksana Voevodina, 26 anni, ex Miss Russia del 2015 di cui abbondano in rete foto in bikini che in passato ha partecipato a un reality lasciandosi andare ad effusioni con un concorrente proprio davanti all’occhio attento delle telecamere. In comune avevano solo l’amore. Un amore vissuto in segreto e mai confermato dalle autorità di Kuala Lumpur finché il sovrano, nel novembre 2018, ha sposato la mocon una cerimonia privata a Mosca. E due mesi dopo – data l’incompatibilitàsua carica col passatomoglie, giudicato scabroso da tutti gli osservatori reali – ha rinunciato al. Sembrava unamoderna, raccontata dalle foto delle nozze e dalle tante immagini di coppia felice postate da Rihana su Instagram. Una ...

MariaPa81674401 : @carlossartori19 @Filomen30847137 E senza lo stipendio da favola dei senatori! - borntovixx : In realtà mi vergogno più del fatto che non riesco a dormire senza la favola della buonanotte... - effelina7155 : @ANTONINORABOTTI Come la favola che Salvini in UE non era mai presente nella passata legislatura? Poi escono i dati… -