La Fashion Week di Milano darà lavoro a più di 10 mila persone

11 cose che forse vi siete persi della New York Fashion Week : La sfilata di Tommy Hilfiger La New York Fashion Week in dieci puntiLa sfilata di Tommy Hilfiger Ashley Graham sfila con il pancione per Tommy HilfigerAshley Graham al party Icons By Carine RoitfeldAshley Graham ai Daily Front Row Fashion AwardsAshley Graham all’evento dedicato ai vent’anni di TargetLe donne secondo Serena WilliamsLe donne secondo Serena WilliamsLe donne secondo Serena WilliamsLe donne secondo Serena WilliamsL'arrivo al Savage x ...

Cara Delevingne alla Fashion Week di New York con le sue amiche : Altro che «Avengers, assemble!»: dopo Captain America, anche Cara Delevingne può pronunciare lo stesso invito («Avengers, uniti», chi ha visto Avengers: Endgame può capire), anche se i supereroi uniti, nel suo caso, sono tutte ragazze dalla bellezza «super». La modella-attrice (recentemente star della serie Amazon Carnival Row), infatti, è stata tra le protagoniste di alcuni eventi mondani durante la ...

Milano Fashion Week : il calendario della settimana della moda : Dopo New York e Londra, e prima di Parigi, è ora il turno di Milano. La capitale meneghina, dal 17 al 23 settembre, sarà infatti sotto i Fashion-riflettori con la settimana della moda, in cui i designer presenteranno le loro collezioni di prêt-à-porter Primavera/estate 2020. Per chi ama seguire attentamente le sfilate, i vip in front row, e avere un assaggio di quelle che saranno le It-shoes e le It-bag della prossima stagione, ecco la fitta ...

Milano Fashion Week - Luna Berlusconi celebra la donna curvy con un'opera d'arte - : Serena Pizzi La donna curvy torna al centro. MadMood organizza una serie di eventi per celebrarla e Luna Berlusconi concretizza questa bellezza in un'opera La Milano Fashion Week è alle porte. La patria della moda per eccellenza (Milano) si riempie di modelle, stilisti e specialisti del settore. E così la moda milanese festeggia il mezzo secolo di attività di Assomoda (l'associazione di Confcommercio che riunisce agenti e ...

Tempo di Milano Fashion Week e la moda fa girare il lavoro : più di 11mila le opportunità nel settore : Migliaia le figure ricercate in Italia nel settore della moda, un comparto strategico nel 2018 ha dato lavoro...

I look dei vip in front row alla New York Fashion Week : Emily Blunt da Tory BurchMaya Hawke da Tory BurchNicole Scherzinger da Tory BurchAlexandra Daddario da Tory BurchMelissa Satta da Tory BurchLeomie Anderson da Tory BurchCharlotte Lawrence da Tory BurchBrittany Xavier da Tory BurchLily Aldridge da Brandon MaxwellKendall Jenner da LongchampKate Moss e Lila Moss da LongchampKate Moss e Julianne Moore da LongchampLeomie Anderson da LongchampVictoria Swarovski da LongchampSami Miro da LongchampLeonie ...

Capelli e trucco : il meglio dalle Fashion Week di New York e Londra : Capelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week di New York e LondraCapelli e trucco: il meglio dalle fashion week ...

Moda : alla Milano Fashion Week spazio ai giovani e alla sostenibilità : Milano, 5 set. (AdnKronos) - La settimana della Moda di Milano sarà inaugurata il 17 settembre con l'apertura del Fashion Hub di Milano Moda Donna e la presentazione - supportata da Cnmi Fashion Trust - di Gilberto Calzolari, vincitore del Franca Sozzani Gcc Award for best emerging designer. Le sfil

Moda : alla Milano Fashion Week spazio ai giovani e alla sostenibilità : Milano, 5 set. (AdnKronos) – La settimana della Moda di Milano sarà inaugurata il 17 settembre con l’apertura del Fashion Hub di Milano Moda Donna e la presentazione – supportata da Cnmi Fashion Trust – di Gilberto Calzolari, vincitore del Franca Sozzani Gcc Award for best emerging designer. Le sfilate inizieranno mercoledì 18 settembre con 58 appuntamenti in calendario. Sfileranno per la prima volta a Milano ...