Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il primo round di una battaglia oramai annosa tra editori europei e, in materia di diritto d’autore, è stata vinta – anche se solo proceduralmente – da quest’ultima. Ladi Giustizia dell’Unione europea oggi ha, infatti, deciso di ritenere inapplicabile per mancata notificazione preventiva alla Commissione Europea, la normache dal 2013 vieta ai motori di ricerca di utilizzare gli “snippets”, ovvero i brevi estratti degli articoli, senza l’autorizzazione dell’editore. La questione, ancorché di natura procedurale, è importante per capire cosa accadrà nei prossimi tempi al tema del diritto d’autore e al giornalismo (non solo) online. Spiegato in soldoni, il governo tedesco aveva scritto unache obbligava(ed altri aggregatori) a pagare gli estratti degli articoli che comparivano sulle piattaforme, in base al diritto ...

fattoquotidiano : Anche la Corte dei conti boccia le concessioni autostradali. La revisione “sostanziale” dei contratti evocata dal p… - TgLa7 : Fedriga (Lega): 'Boccia si arrampica sugli specchi. Difenderemo la legge sugli immigrati davanti alla Corte Costitu… - Cascavel47 : La Corte Ue boccia la legge tedesca anti Google-news. E la notizia riguarda tutti i giornali online… -