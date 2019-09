La Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato la norma introdotta dal governo Trump per

Concorsi Corte Suprema di Cassazione - Parlamento Europeo e Mef : cv entro settembre : Al momento la Corte Suprema di Cassazione, il Parlamento Europeo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno divulgato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di differenti profili altamente preparati come i laureati in giurisprudenza, gli uscieri parlamentari e i dirigenti, da immettere nei propri organismi situati sul territorio italiano. Bandi di Concorso a settembre È in corso una selezione per 60 tirocini formativi ...

La Corte Suprema della Corea del Sud inguaia Samsung : nuovo processo per l’erede Lee Jae-yong : Secondo la Corte Suprema della Corea del Sud l'erede di Samsung Lee Jae-yong dovrà essere processato nuovamente L'articolo La Corte Suprema della Corea del Sud inguaia Samsung: nuovo processo per l’erede Lee Jae-yong proviene da TuttoAndroid.

La Corte Suprema della Corea del Sud ha disposto un nuovo processo per il capo di Samsung : La Corte Suprema della Corea del Sud ha disposto un nuovo processo per Lee Jae-yong, vicepresidente di Samsung Electronics e di fatto capo di Samsung Group, una delle più grandi società di tecnologia al mondo. Nell’agosto del 2017 Lee era stato condannato

La Corte Suprema israeliana ha vietato la candidatura alle elezioni a due esponenti di una lista di estrema destra : La Corte Suprema israeliana ha vietato a due esponenti della lista di estrema destra Otzma Yehudit (Potere ebraico) di presentarsi alle elezioni del prossimo settembre, per incitamento al razzismo. Benzi Gopstein e Baruch Marzel fanno parte di Otzma Yehudit, erede

Ruth Bader Ginsburg - la più anziana giudice della Corte Suprema - nelle ultime settimane è stata curata per un tumore : Ruth Bader Ginsburg, la più anziana giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, nelle ultime settimane è stata curata per un tumore: lo ha detto una portavoce della Corte, aggiungendo che la giudice ora sta bene e continuerà a lavorare

Abusi sessuali su minori - Corte Suprema conferma condanna al cardinale Pell : La Corte suprema di Victoria, in Australia, ha respinto il ricorso presentato dal cardinale George Pell contro una sentenza che lo ha dichiarato colpevole di Abusi sessuali su minori. Il cardinale australiano sta scontando in carcere una condanna a sei anni. "E' una grande vittoria", ha commentato uno degli avvocati delle vittime, Chrissie Foster. "C'è ancora tanta gente che soffre, ma la notizia di oggi regalerà un po' di speranza", ha detto ...

Usa - amministrazione Trump contro i transgender : giusto licenziarli per la loro scelta. Chiesto via libera della Corte Suprema : Licenziare legalmente i transgender solo per il fatto di essere, appunto, trans. È il nuovo obiettivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha Chiesto alla Corte Suprema di legalizzare la norma appellandosi al Civil Rights Act. Secondo il Titolo VII della legge federale sui diritti civili del 1964, infatti, solo il “sesso biologico”, e non quello che si vuole acquisire, è protetto dalle discriminazioni. Se la linea ...

La Corte Suprema Usa : ?sì all’uso dei fondi del Pentagono per la costruzione del muro con il Messico : La Corte suprema regala un'importante vittoria a Donald Trump. Il presidente potrà usare i fondi del Pentagono, circa 2,5 miliardi di dollari, per la costruzione di circa 160,9 chilometri...

Usa - Corte Suprema autorizza a Donald Trump l’impiego di 2 - 5 miliardi della Difesa per costruire il muro con il Messico : Grande vittoria per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto dalla Corte suprema l’autorizzazione ad utilizzare i fondi del Pentagono per la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico. Dei 9 giudici della Corte 5 hanno votato a favore e 4 contro, rovesciando le precedenti sentenze, quella di un giudice federale e di una Corte d’appello, che avevano bloccato finora l’opera. C’è quindi il via ...

Muro frontiera Messico - Corte Suprema dice sì ai fondi. Trump esulta : “Una grande vittoria” : La battaglia di Donald Trump per costruire un Muro alla frontiera con il Messico ha trovato una sponda nella Corte suprema. Con cinque voti a favore e quattro contrari, il piu' alto tribunale americano ha stabilito che il presidente puo' dirottare fondi del Pentagono per due miliardi e mezzo di dollari per la costruzione dei 160,9 chilometri di barriera di sicurezza lungo il confine meridionale. Il presidente degli Stati Uniti esulta: "Wow! Una ...

Corte Suprema sblocca i fondi del Pentagono per il muro al confine con il Messico : L’amministrazione Trump potrà utilizzare 2,5 miliardi di dollari per innalzare la barriera per arginare l’ingresso di clandestini nel territorio degli Stati Uniti

La Corte Suprema olandese ha stabilito che i Paesi Bassi ebbero una «responsabilità molto limitata» nella morte di almeno 350 persone nel massacro di Srebenica : La Corte Suprema olandese ha stabilito che i Paesi Bassi ebbero una «responsabilità molto limitata» nel massacro di Srebenica, la strage più grave avvenuta in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale, in cui 1995 morirono almeno 8mila persone. Secondo la Corte Suprema,

Brasile - Corte Suprema sospende indagini su dati fiscali trasferiti ai pm senza ok giudici. Anche quella su figlio Bolsonaro : Stop a tutte le indagini basate su dati fiscali trasferiti dal fisco e dal Consiglio di controllo delle attività finanziarie (Coaf), legato al ministero dell’Economia, ai pubblici ministeri brasiliani senza previa autorizzazione giudiziaria. Compresa quella che vede indagato Flavio Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, finito al centro di un’inchiesta dei pm di Rio de Janeiro per presunta appropriazione indebita nel ...