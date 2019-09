La BBC riporta la denuncia di Ancelotti sugli spogliatoi del San Paolo

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019) Lada parte di Carlodello stato in cui sono ancora glidel Sana meno di due giorni dall’esordio casalingo contro la Sampdoria continuano a fare il giro dei media stranieri. Anche la BBC infatti ha ripreso la notizia dello sfogo del mister che, dopo aver accettato di giocare fuori casa le prime due gare per agevolare i lavori, si ritrova senzao, ed ha anche proposto il video postato oggi dal Napoli che mostra l’evidenza della situazione. La BBC non tralascia nulla nella sua ricostruzione, dalle parole del mister “Ho visto lo stato deglial San. Non ci sono parole. Ho accettato la richiesta del club di giocare le prime due partite fuori casa per consentire al lavoro di essere finito, come era stato promesso” fino alle risposte dei rappresentanti della Tipiesse, la ditta che ha effettuato i lavori ...

napolista : La BBC riporta la denuncia di #Ancelotti sugli spogliatoi del #SanPaolo La denuncia dell’allenatore del #Napoli a… - DadoRagnonero : RT @_deep_x: Giusto per prendersi una piccola rivincita...la “BBC” riporta la notizia dell’offerta della #Juventus al #psg per #neymar,ma n… - MaxScherzyIT : RT @_deep_x: Giusto per prendersi una piccola rivincita...la “BBC” riporta la notizia dell’offerta della #Juventus al #psg per #neymar,ma n… -