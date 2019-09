La 16enne con la memoria che si azzera ogni giorno | “Tutti i giorni sembrano uguali”

Avellino - video hot con una 16enne sui social : indagati tre minorenni : La giovane donna è stata ripresa in atteggiamenti intimi con un suo coetaneo e il video ha iniziato a girare su Whatsapp, tra amici e conoscenti. La vicenda ricorda ciò che tempo fa accadde a Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che si suicidò per il disagio della gogna pubblica per alcuni suoi video hot finiti in rete. I familiari e le forze dell’ordine si augurano che questa volta la 16enne di Avellino coinvolta in un video porno ...

Fa una gara di apnea con un amico - grave 16enne : Un ragazzo originario di Loreto (Ancona) è in gravissime condizioni dopo avere rischiato di annegare nell’acqua bassa davanti alla spiaggia di Porto San Giorgio (Fermo): il 16enne stava facendo una gara di apnea con un amico e non è più riemerso. Dopo i primi soccorsi, sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso, atterrato nei presi del grattacielo di Porto San Giorgio: il ragazzo è stato trasportato intubato ...

Ischia - 16enne muore investito : la conducente aveva già ucciso al volante : Nel 2012 la donna aveva provocato il decesso di un uomo in un altro incidente e per un anno le era stata sospesa la patente

16enne denuncia la madre perché ha violato la sua privacy accedendo senza consenso al suo profilo social : Una storia incredibile quella di Denuse New, una donna di 42 anni di Arkadelphia negli Stati Uniti d’America. La donna sarà sottoposta a processo per aver violato la privacy del figlio di soli 16 anni. La “colpa” della madre è stata quella di intrufolarsi nel profilo di Facebook del figlio usando le sue credenziali e secondo la legge americana violando quindi la sua privacy. La donna era molto preoccupata delle vita che conduceva ...

Liverpool - sbaragliata la concorrenza per un talento 16enne : ingaggiato Harvey Elliott : Il Liverpool si è assicurato un interessante colpo in prospettiva: ingaggiato il 16enne Harvey Elliott dal Fulham. sbaragliata la concorrenza di Real Madrid, Psg, Arsenal e Manchester City. Il giovane esterno ha esordito nella vittoria per 3-1 in Coppa di Lega contro il Millwall a settembre, all’età di 15 anni, prima di diventare il debuttante più giovane nella storia della Premier League, scendendo in campo contro il Wolverhampton a ...

Al Bano - il figlio 16enne vuole lavorare ma lui non vuole : “Non se ne parla - tu farai Economia” : Al Bano Carrisi e suo figlio AlBano Carrisi Junior hanno rilasciato un’intervista insieme al Corriere della Sera in cui hanno parlato del futuro del ragazzo, il più giovane della famiglia, secondogenito del cantante pugliese con Loredana Lecciso. Il giovane ha 16 anni e ha dimostrato di avere le idee ben chiare sul suo futuro, soprattutto dal punto di vista formativo e professionale. “Dopo la maturità lavorerei subito. Voglio fare il ...

Vicenza - 16enne confessa alla madre : "Sono stata abusata dal patrigno" : Giorgia Baroncini È stata una vista medica a far sbloccare la giovane che ha così deciso di parlare con la madre. Avviata un'inchiesta per violenza sessuale a carico dell'ex compagno della donna Dopo anni e anni di abusi è riuscita a confessare tutto alla madre. Una ragazzina di 16 anni ha raccontato alla sua mamma di essere stata violentata dal patrigno quando era ancora una bambina. È stata una vista medica a far sbloccare la ...

