Juventus | l' ex bianconero Marchisio potrebbe seguire Giovinco all' Al Hilal

Juventus - Barzagli sarebbe pronto ad entrare nello staff tecnico bianconero : Uno degli addii più tristi negli ultimi anni che hanno riguardato la Juventus è sicuramente quello di Andrea Barzagli, che dopo otto stagioni e mezza di Juventus in cui ha raccolto 281 presenze realizzando 2 gol, si è ritirato dal calcio giocato con prospettive professionali da allenatore. Subito dopo il suo addio si era infatti parlato di un inserimento immediato dell'ex difensore centrale nello staff tecnico di Maurizio Sarri, ma lo stesso ha ...

Juventus - il buon compleanno del club bianconero all’Allianz Stadium : “Otto anni a casa” : “Otto anni a casa”. La Juventus celebra l’anniversario dell’inaugurazione dello Stadium, l’8 settembre 2011. “‘Finalmente abbiamo la nostra casa, abbiamo la nostra magnifica squadra, abbiamo degli straordinari tifosi e saremo sempre uniti, oggi e domani, pronti a gridare insieme: Fino Alla Fine!’: queste le parole del nostro presidente, Andrea Agnelli, mentre tagliava il nastro dell’Allianz ...

Juventus - Barzagli torna in bianconero dopo la sosta : nuovo ruolo per lui : Juventus – A pochi mesi dal commosso addio allo ‘Stadium’, Andrea Barzagli è già pronto a tornare alla Juventus. L’ex difensore infatti, dopo la sosta, entrerà a far parte dello staff di Maurizio Sarri. Barzagli come riporta ‘Tuttosport’ inizialmente aveva declinato l’invito del tecnico toscano, che lo voleva con sè per aiutarlo nella fase difensiva. Juventus, Barzagli nello staff di […] More

Juventus - l'ex bianconero Marchisio pronto a firmare con il Monaco (RUMORS) : Dopo la chiusura della sessione estiva, il calciomercato rimasto attivo è quello dei parametro zero: ci sono infatti tanti giocatori con contratto scaduto che potrebbero decidere di firmare con qualche società. Uno di questi è un ex bianconero, considerato da molti tifosi una vera e propria bandiera a cui tanti sono rimasti affezionati. Parliamo di Claudio Marchisio, che dopo l'esperienza allo Zenit San Pietroburgo (con cui ha rescisso per ...

Fabian Ruiz infiamma Juventus-Napoli : “gol bianconero nato da una punizione dubbia…” : “Ho grande voglia di vincere qualcosa qui a Napoli e vedere tutta la citta’ festeggiare con noi”. Punta in alto il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz nonostante la sconfitta in trasferta contro la Juventus. “E’ stata dura perdere in quel modo – confessa a ‘Marca’ – Siamo stati in grado di rimontare dallo 0-3 alla Juve in casa sua, qualcosa che e’ molto difficile, e perdere ...

Juventus - Gullit avvisa de Ligt : “in bianconero c’è molta più pressione” : “C’è molta più pressione alla Juventus rispetto all’Ajax. Matthijs deve semplicemente accettare le critiche ed il momento no e continuare sulla sua strada. Deve mantenere la fiducia in sé stesso perché ha dimostrato il suo valore anche più del necessario. Ha le qualità per poter giocare al top”. Sono le dichiarazioni dell’olandese Ruud Gullit, che commenta così l’avvio difficile in Italia del difensore ...

Calciomercato Juventus : il voto al mercato bianconero tra colpi e delusioni : Calciomercato Juventus: il voto della nostra Redazione al mercato bianconero tra la soddisfazione per alcuni grandi acquisti e la delusione per altre operazioni non andate a buon fine. ARRIVI 2019/2020 PORTIERI E’ arrivato, anzi è tornato, Gianluigi Buffon. Insieme a Szczesny garantisce solidità ed esperienza al reparto, completato da Perin e Pinsoglio. voto DEL REPARTO […] More

Juventus - infortunio per De Sciglio : lesione al bicipite femorale per l’esterno bianconero : Il giocatore bianconero ha riportato una lesione al bicipite femorale in occasione del match vinto sabato sera contro il Napoli Brutte notizie dall’infermeria per Maurizio Sarri, l’infortunio occorso a De Sciglio nel match con il Napoli è di seria entità. L’esterno bianconero ha riportato un problema muscolare, rivelato dalla nota pubblicata dal club sul proprio sito: ‘Mattia De Sciglio ha svolto questa mattina ...

Barzagli Juventus - il difensore torna in bianconero : tutti i dettagli : Barzagli Juventus- Nuove conferme in casa Juventus, con Andrea Barzagli pronto a fa ritorno in bianconero all’interno dello staff di Maurizio Sarri. Dopo aver eseguito il corso di formazione, l’ex centrale juventino è pronto a rimettersi in gioco e a mettersi a disposizione del neo tecnico juventino per l’inizio di una nuova avventura. Resta da […] More

Juventus-Napoli - la bellezza (e stranezza) del calcio : Koulibaly da eroe azzurro ad eroe… bianconero : “Il calcio è strano”. E’ stato già detto? Si dice spesso, sicuramente molto più frequentemente dall’81’ di ieri, minuto del gol del 3-3 di Di Lorenzo. Ma noi ci aggiungiamo: “Il calcio dà e il calcio toglie”. Questa è meno frequente, ma quantomai attuale. Perché? Confrontiamo due date. 22 aprile 2018 e 31 agosto 2019. Poco più di un anno, ma le stagioni trascorse sono in realtà tre. Un finale di ...

Live Juventus-Napoli 1-0 Danilo per il vantaggio bianconero : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Juventus – Chiellini si infortuna in allenamento : il difensore bianconero costretto ad un intervento chirurgico : Che batosta per la Juventus alla vigilia della sfida col Napoli: Chiellini si infortuna, costretto ad operarsi Brutte notizie in casa Juventus: per i tifosi bianconeri arriva un colpo inaspettato alla vigilia della sfida contro il Napoli allo Stadium. Giorgio Chiellini si è infortunato oggi in allenamento. A comunicarlo è stata la società con una nota sul proprio sito: “Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli ...

Juventus-Napoli – Un gatto nero napoletano per Sarri : posticipata la consegna allo scaramantico tecnico bianconero : Un gatto nero napoletano per Sarri contro la jella: posticipata la consegna per vie delle condizioni di salute dell’allenatore della Juventus Nei prossimi giorni saranno firmati i contratti per la realizzazione del museo del gatto nero a Napoli, il museo voluto dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente sarà inaugurato il prossimo 17 novembre in occasione della quindicesima giornata mondiale del gatto nero DAY. In ...

Mercato Juventus - il Milan fa sul serio : Suso in cambio di un bianconero : Mercato Juventus – Il Milan non molla Demiral. Il club rossonero sarebbe pronto ad incontrare la Juventus perché l’interesse nei confronti del giovane difensore turco sembra non essersi mai sopito. Il giocatore ha però conquistato le gerarchie di Sarri e non sarebbe lui il primo nome sulla lista dei partenti, bensì Rugani, finito nel mirino della Roma, ma l’operazione non appare così semplice. […] More