Juventus | la Uefa celebra il poker di Cristiano Ronaldo in Nazionale | ' Ennesimo record'

UFFICIALE - la Juventus ha consegnato la lista alla Uefa - 3 esclusioni a sorpresa : La Juventus pochi minuti fa ha consegnato la lista alla Uefa per la partecipazione alla prossima Champions League. Restano fuori Emre Can, Chiellini e Mandzukic. 1 Szczesny 2 De Sciglio 4 de Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

