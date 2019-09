Juventus | infortunio De Sciglio | ultimissime e tempi di recupero

Juventus - infortunio Ramsey : aggiornamenti - c’è la data del ritorno in campo : infortunio Ramsey- Acquistato a parametro zero nel corso dell’estate, con accordo raggiungo già dallo scorso gennaio, Aaron Ramsey è pronto a debuttare in maglia bianconera in una gara ufficiale. Cresce l’attesa tra i tifosi bianconeri per vedere all’opera il centrocampista gallese. Tempi di recupero ancora da valutare, ma la sensazione è che il centrocampista sarà […] More

Juventus - infortunio De Sciglio : i bianconeri sperano che possa recuperare in un mese : La Juventus è pronta per preparare la terza giornata di Serie A, il 15 settembre ci sarà l'atteso match contro la Fiorentina, al rientro dei giocatori dalle nazionali. Proprio con l'Italia sono partiti Bonucci e Bernardeschi, mentre sia Chiellini che De Sciglio, infortunatisi di recente, sono rimasti a Torino. Per il capitano bianconero lo stop sarà molto lungo, dato che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore: dovrebbe rientrare ...

Lista Champions League Juventus - oggi l’elenco completo : cosa cambia dopo l’infortunio di Chiellini : Nelle serata di ieri è andata in archivio la finestra di calciomercato, campagna estiva dai due volti per la Juventus, sono arrivati comunque calciatori importanti come il difensore de Ligt, i centrocampista Ramsey e Rabiot a parametro zero mentre è andato in porto lo scambio tra Cancelo e Danilo, l’ex Manchester City si è già messo in mostra con buone giocate ed il gol contro il Napoli. Tanti problemi invece in uscita dove la ...

Juventus – Infortunio Chiellini : domani l’intervento - ecco quando tornerà in campo : Chiellini domani sotto i ferri per la lesione al legamento crociato anteriore: i tempi di recupero del difensore bianconero Momento difficile per Giorgio Chiellini: il difensore bianconero si è infortunato alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, valida per il secondo turno del campionato di Serie A. Chiellini, che si è infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sarà operato domani ad Innsbruck dal professore ...

Infortunio De Sciglio - il comunicato sulle condizioni del terzino della Juventus : Infortunio DE Sciglio – La Juventus è reduce dall’importante successo in campionato contro il Napoli, stop per il difensore De Sciglio costretto al cambio dopo pochi minuti. Mattia De Sciglio ha svolto questa mattina esami diagnostici presso il J|Medical, a seguito dell’Infortunio che ha costretto il giocatore a lasciare anzitempo il campo durante Juve-Napoli, sabato sera. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di ...

Juventus - il messaggio social di Chiellini dopo l’infortunio : “il destino mi ha regalato una sfida - la vincerò” [FOTO] : Giorgio Chiellini ha pubblicato un messaggio social su Instagram dopo l’infortunio: il difensore della Juventus pronto a vincere anche questa sfida Inizia con il piede sbagliato la stagione di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ha accusato un grave problema al crociato del ginocchio destro che lo terrà fuori per diversi mesi, mettendo a rischio la sua intera annata. Attraverso un messaggio social il centrale bianconero si ...

Serie A - le ultime dai campi : l’infortunio di Milik ed i convocati di Juventus e Cagliari : Daniele Rugani e Paulo Dybala figurano nella lista dei convocati della Juventus in vista del big match di questa sera contro il Napoli all’Allianz Stadium. Presenti anche Emre Can e Matuidi. Assenti Chiellini e Aaron Ramsey, ancora non al meglio. Questa la lista di convocati: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, ...

Juventus - grave infortunio per Giorgio Chiellini al crociato anteriore : sarà operato : A poche ore da Juventus-Napoli, il primo big match della stagione bianconera, che si terrà domani alle 20,45 all’Allianz Stdium, piomba su Torino una brutta tegola. Come reso noto sul sito della Juventus, Giorgio Chiellini, nel corso dell’allenamento del pomeriggio ha riportato “la distorsione del ginocchio destro”. Come si può leggere nel bollettino medico diffuso dalla società torinese: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical ...

