Juventus al quinto posto nella classifica europea per investimenti sui giocatori

Ingaggi Serie A - Napoli quinto - Juventus prima col triplo : le cifre [GRAFICO] : Ingaggi Serie A, Napoli quinto , Juventus prima davanti a Inter, Roma e Milan. Queste le cifre pubblicate in un grafico dalla Gazzetta dello Sport Ingaggi Serie A, Napoli quinto , Juventus prima davanti a Inter, Roma e Milan. Queste le cifre pubblicate in un grafico dalla Gazzetta dello Sport. Il club azzurro sfonda il muro dei cento milioni per gli stipendi. Secondo i calcoli della rosea, gli Ingaggi dellevsquadre del campionato italiano ...

Manchester City da record : rosa da oltre un miliardo di euro - la Juventus al quinto posto : Dopo il calciomercato è arrivato il momento dei primi bilanci, l’ultima sessione può essere considerata da record . Infatti per la prima volta nella storia una squadra di calcio ha investito oltre un miliardo di euro per costruire la sua squadra: il Manchester City . Si sono avvicinate alla cifra il Paris St-Germain con 913 milioni di euro e il Real Madrid con 902 milioni, secondo il Cies Football Observatory che ha presentato i dati ...

Juventus - quinto giorno di lavoro : Sarri pensa anche alla tattica : Ieri, in casa Juventus si è dato il bentornato a Cristiano Ronaldo. CR7 ha sostenuto le visite mediche di idoneità e poi è subito sceso in campo per allenarsi con i suoi compagni. Ieri, per la Juve è stata una giornata un po' meno intensa di lavoro e Sarri ha deciso di concedere mezza giornata di libertà ai suoi ragazzi, ma già da stamattina la squadra ha ripreso ad allenarsi a pieno regime. La Juve, oggi, ha svolto una doppia seduta e ...