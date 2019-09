Juve | Higuain e il numero di maglia | “Perché non il 9? Ho preferito il 21 | scelta di

Juventus - Higuain svela : “sin dal primo giorno ho deciso di rimanere. Il numero 21? Vi svelo perché l’ho scelto” : L’attaccante della Juve ha parlato di questo suo avvio di stagione, soffermandosi anche sulla scelta del numero 21 Era stato inserito nella lista dei possibili partenti ad inizio mercato, ma l’arrivo di Sarri e le sue ottime prestazioni hanno convinto la Juventus a puntarci di nuovo. Foto Francesca Soli /LaPresse Gonzalo Higuain si è tenuto dunque stretta la maglia bianconera, cambiando però il 9 con il 21, una scelta dettata ...

Higuain Juventus - il Pipita cambia i bianconeri : occhio a CR7 e Khedira : Higuain Juventus- Un ritorno in bianconero voluto in maniera totale. Gonzalo Higuain, autore di uno straordinario gol nel match contro il Napoli, a fine partita ha confermato la sua voglia di vestire bianconero e recitare una parte d’assoluto protagonista nel corso della stagione. Il Pipita ha ammesso di aver voluto fortemente la conferma in maglia […] More

Juventus - Sarri avrebbe deciso : vicino a CR7 il titolare è Higuain : La Juventus è al lavoro per prepararsi al match della terza giornata di Serie A contro la Fiorentina, gara in programma sabato 14 settembre alle ore 15:00. Dopo la polmonite che lo ha tenuto fermo per le prime due partite, Maurizio Sarri è tornato ad allenare a pieno regime. L'ex allenatore Chelsea è in attesa del ritorno dei suoi giocatori dalle nazionali per provare l'11 da mandare in campo al Franchi. Nelle prime due giornate, il tecnico ...

Juventus : Sarri lavora senza i nazionali - ma ritrova Higuain e Douglas Costa : La Juventus, questo pomeriggio, ha svolto il terzo allenamento settimanale senza i nazionali. Oggi, Maurizio Sarri ha ritrovato Gonzalo Higuain e Douglas Costa che sono tornati al JTC dopo aver goduto di due ulteriori giorni di vacanza. Il gruppo bianconero resta ancora molto ridotto vista l'assenza dei nazionali che sono attesi a Torino nel corso della prossima settimana. Solo da lunedì 9 settembre la Juve inizierà a mettere davvero nel mirino ...

Guardian : la figura di Higuain determinante nella rivalità tra Juve e Napoli : È Gonzalo Higuaín di nuovo la figura determinante nella rivalità Juventus-Napoli per il Guardian. Baldini racconta il big match tra le due eterne rivali partendo dai giorni che l’anno preceduto e dai forfait di Sarri e Chiellini, una situazione che aveva predetto una situazione di difficoltà per i campioni d’Italia Avrebbe dovuto essere un momento vulnerabile per la Vecchia Signora del calcio italiano. Ma a volte La Vecchia Signora ...

Juventus-Napoli – Higuain esilarante dopo la vittoria : “minchia - è stata una montagna russa” [VIDEO] : Gonzalo Higuain diventa virale: l’affermazione dopo la vittoria della Juventus contro il Napoli è esilarante Spettacolo unico ieri sera allo Stadium: la Juventus ha trionfato sul Napoli, nella seconda giornata di Serie A, grazie all’autorete sul finale di Koulibaly. A segnare il secondo gol del match è stato Higuain, pazzo di gioia per la rete rifilata al suo ex team. A termine della partita il calciatore argentino è stato ...

Gazzetta : Higuain e Koulibaly - protagonisti di Juve-Napoli : Il Pipita riceve spalle alla porta, lascia KK a guardare e calcia forte, sotto la traversa Il film della partita, secondo la Gazzetta dello Sport, ha avuto due protagonisti Higuain e Koulibaly. I due ex compagni di sono trovati opposti in più di un’occasione ed entrambi hanno firmato il destino di Juve-Napoli, nel bene e nel male Higuain che in carriera ha segnato per il Napoli di Sarri contro la Juve, poi per la Juve contro il Napoli ...

Le pagelle di Juventus-Napoli 4-3 : Higuain non delude - male De Ligt e Koulibaly : Si alternano voti alti e bassi nelle pagelle di Juventus-Napoli, big match della seconda giornata di serie A. Una partita scoppiettante e dalle mille emozioni. Partenza super della Juventus che segna subito con Danilo e Higuain, poi Ronaldo firma il 3-0 nella ripresa. Sembra fatta, ma il Napoli riesce a pareggiare 3-3 con le reti di Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Juventus-Napoli però non è ancora finita e una sfortunata autorete di Koulibaly ...

Higuain : “Avevo l’idea fissa di rimanere alla Juve dal primo minuto che sono tornato” : Gonzalo Higuain ai microfoni di Sky al termine della partita: “Abbiamo fatto tre reti nei primi sessanta minuti poi loro hanno fatto due gol veloci che ci hanno fatto uscire dalla partita. Hanno pareggiato, ma abbiamo continuato fino alla fine ed è arrivata la vittoria” E’ un segnale per il campionato? “C’è ancora da lavorare ma è una vittoria importantissima. Anche se è solo la seconda di campionato. Ci sono errori ...

Live Juventus-Napoli 2-0 Danilo-Higuain - azzurri al tappeto : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Juventus-Napoli 2-0 live - Higuain raddoppia! : Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da ...

