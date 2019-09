Italia-Portogallo | Europei volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Oggi giovedì 12 settembre si gioca, match valido per glidimaschile. Gli azzurri sono pronti per fare il loro esordio nella rassegna continentale, il debutto a Montpellier (Francia) non dovrebbe essere molto complicato per la nostra Nazionale che affronterà un avversario sulla carta modesto e poco quotato. I ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con tutti i favori del pronostico e inseguono una rapida vittoria contro la compagine lusitana, l’ha conquistata la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 un mese fa e punta al podio in questa kermesse per mettersi al collo una medaglia dopo la mancanza di due anni fa. Con DAZN seguiIN STREAMING, LIVE E ON DEMAND L’si affiderà naturalmente ai suoi fuoriclasse Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena e Simone Giannelli per fare la differenza già in partenza e ...

JuventusFCYouth : #JuventusYouth in Nazionale ?? Doppietta per Dany Mota Carvalho con il Portogallo #U21 nel 4-0 vs Gibilterra; 90’ p… - zazoomblog : LIVE Italia-Portogallo DIRETTA Europei volley 2019: orario tv streaming canale e programma - #Italia-Portogallo… - Volleyball_it : EUROPEI: Oggi Italia - Portogallo apre la rassegna continentale azzurra. Blengini e Zaytsev commentano il cammino.… -