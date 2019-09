Italia-Germania | Quarti Europei softball 2019 | programma | orari e tv

Batterie per auto elettriche - Ue alla rincorsa dell’Asia per il “nuovo petrolio”. Francia e Germania in pole - in Italia un impianto pilota : C’è un settore che non potrà mancare nello “European green deal” che Ursula von der Leyen intende presentare nei primi 100 giorni di mandato. Quello delle celle per le Batterie agli ioni di litio in cui accumulare l’energia prodotta da fonti rinnovabili e, soprattutto, con cui alimentare le auto elettriche. Perché, dopo quella dal petrolio russo, tra un decennio l’Europa rischia un’altra dipendenza: quella ...

Italia-Germania - Europei baseball 2019 : data - programma - orario e tv dei quarti di finale : Sarà contro i padroni di casa della Germania il quarto di finale che vedrà impegnata l’Italia agli Europei di baseball 2019 in corso a Bonn e Solingen. Gli azzurri arrivano da cinque vittorie in altrettanti incontri, nel girone con Francia, Croazia, Austria, Spagna e Belgio, superate in questo ordine. Per quel che concerne invece i tedeschi, invece, sono giunti due iniziali successi contro Svezia e Gran Bretagna, seguiti poi dalle ...

Immigrazione - il patto con Francia e Germania di Pd e M5s : ecco cosa rischia l'Italia : Cambia il governo, ma non i problemi. Ora l'Ue torna a fare pressione sull'Immigrazione: "cacciato" Matteo Salvini, è più facile ottenere qualche sì dal remissivo Giuseppe Conte. Le trattative con Germania e Francia per gestire i flussi migratori hanno una storia più lunga. Era il 18 luglio scorso,

Il patto tra Italia - Malta - Francia e Germania per i ricollocamenti dei migranti : Il presidente del Consiglio Conte vola a Bruxelles per incontrare Ursula Von der Leyen, la presidente eletta della Commissione europea. Sul tavolo c'è la richiesta da parte dell'Italia di rivedere il patto di stabilità e il dossier immigrazione. Il 23 settembre a La Valletta Francia, Germania, Malta e Italia dovranno firmare un documento congiunto che contiene un meccanismo automatico per i ricollocamenti.Continua a leggere

Migranti - “verso accordo Ue con Francia e Germania : sbarco nei porti di Italia e Malta - ricollocamento entro un mese” : Italia, Malta, Francia e Germania stanno lavorando a un accordo per gestire in maniera condivisa gli sbarchi e procedere in maniera più efficace ed efficiente ai ricollocamenti, nonostante il regolamento di Dublino. Si chiama “Temporary predictive riallocation program” e, come rivelato da la Stampa, il 23 settembre i quattro ministri dell’Interno si incontreranno per la firma all’accordo. Anche di questo parlerà oggi ...

Paura su volo di linea Italia-Germania : forte turbolenza provoca diversi feriti - grave una donna : Brutta disavventura nel pomeriggio di oggi su un volo di linea fra Italia e Germania della compagnia low cost tedesca Eurowings. L'aereo ha attraversato una zona di forte turbolenza che ha costretto...

Hockey prato femminile - Qualificazioni Tokyo 2020 : l’Italia pesca la Germania nel play-off - strada proibitiva : La Nazionale Italiana femminile di Hockey su prato si giocherà l’ultima chance di qualificarsi ai Giochi Olimpici 2020 contro la Germania. È questo il verdetto emesso quest’oggi dal sorteggio andato in scena a Losanna, in Svizzera, con le azzurre che hanno pescato un avversario estremamente competitivo a livello internazionale reduce dalla medaglia d’argento ai Campionati Europei alle spalle della fortissima Olanda. Le speranze ...

Baseball - Europei 2019 : Olanda KO con la Repubblica Ceca - si salvano Italia e Germania : La sorpresa, quella grandissima, arriva alla seconda giornata: la Repubblica Ceca compie un’impresa spettacolare e riesce a battere l’Olanda per 8-6, sconvolgendo completamente tutte le previsioni della vigilia. Tale successo riscatta nel girone A la formazione Ceca, abile a sfruttare la forma di Cech, Cervenka e dei due Hautmar. Decisivi prima il quarto inning da 4 punti e poi il nono, che costruiscono la gran parte del clamoroso ...

Torneo 4 Nazioni - pareggio 3-3 tra Italia e Germania : Dopo la rocambolesca sconfitta contro Israele (3-2) nel primo match del Torneo 4 Nazioni, l’Italia concede un pareggio ai padroni di casa della Germania. L’Italia di Zoratto parte bene e va in rete al 29’ con Zuccon ma dopo 10’ Herold segna il gol del pareggio e con questo risultato si va al riposo. Nella ripresa gli Azzurrini si riportano in vantaggio prima con Gnonto al 56’ e poi con De Nipoti al 66’, portando il risultato su un parziale ...

Italia-Germania : visita Stato Steinmeier il 19 a Roma - vedrà Mattarella e Conte : Roma, 7 set. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter Steinmeier, sarà in Italia il 19 e 20 settembre prossimi per una visita di Stato. Il Capo dello Stato tedesco verrà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e incontrerà anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una missione che arriva in un momento cruciale per le vicende italiane ed internazionali, con il ...

SPY FINANZA/ India a Germania - le due crisi che fanno tremare l'Italia : L'India era considerato il mercato più in espansione dopo quello cinese, ma si è bruscamente fermato. E la guerra dei dazi provoca ancora scossoni

Perché se la Germania entra in crisi - per l’Italia sono guai : La produzione industriale tedesca continua a diminuire e lo spettro della recessione è sempre più vicino. Per l’Italia, primo partner commerciale della Germania, è un grosso problema, ma in Europa potrebbe cambiare tutto. Domande e risposte per capire cosa potrebbe succedere. E cosa potrebbe andare storto.Continua a leggere

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : l’Italia femminile cede 0-3 alla Germania e viene eliminata : Si ferma come da pronostico contro la corazzata tedesca il cammino dell’Italia femminile agli Europei a squadre di Tennistavolo, che oggi a Nantes, in Francia, hanno visto esaurirsi le fasi a gironi: le azzurre hanno ceduto, nella gara valida per il Gruppo 2, alla Germania per 0-3. La Nazionale italiana è eliminata dal torneo continentale. Nel primo match Debora Vivarelli ha perso per 0-3 contro Han Ying, mentre nel secondo ...