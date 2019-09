Istat | disoccupazione in calo al 9 | 9% | crescono contratti a tempo indeterminato

Istat : disoccupazione luglio sale a 9 - 9% : 10.25 La disoccupazione sale al 9,9% a luglio (+0,1% su base mensile),ma resta per il terzo mese consecutivo sotto il 10%. Lo comunica l'Istat.Le persone in cerca di lavoro sono 28.000 in più rispetto a giugno.I disoccupati sono 2mln 566.000, 121.000 in meno rispetto a luglio 2018. disoccupazione giovani al 28,9%: +0,8% rispetto a giugno. In calo del 2,7%,invece, il dato tendenziale. In lieve calo anche il numero di persone occupate: -18.000 ...