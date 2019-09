Israele al voto | Netanyahu alla corte di Putin mentre sdogana la destra razzista

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Orfano” dei falchi Usa (John Bolton e Jason Greenblatt) dimissionati da Donald Trump, inquieto per il possibile incontro tra il presidente Usa e il suo omologo iraniano Hassan Rouhani, a una manciata di giorni dalle elezioni del 17 settembre, Benjamingioca la “carta russa”. Domani, infatti, il premier israeliano sarà a Sochi per incontrare Vladimir. Un incontro cheintende giocare tutto in chiave elettorale, sia per rafforzare agli occhi degli israeliani il suo credito internazionale e, soprattutto, per far presa sull’elettorato interno russofono.Secondo un sondaggio della tv pubblica Kan, “Blue and White”, il partito di Benny Gantz e Yair Lapid, sarebbe in lieve vantaggio contro il Likud di. A separarli ci sarebbe solo un seggio: Blu Bianco sale del 2 per cento e arriva a quota 32 contro i ...

