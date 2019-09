Ipotesi M5S | aumentare l' Iva per chi paga l' hotel in contanti | insorgono gli albergatori

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Arriva una proposta da parte del Movimento Cinque Stelle per combattere l'evasione fiscale che farà sicuramente discutere: l'è infatti quella dil'iva per alberghi e ristoranti dal 10 al 23%. L'aumento dell'Iva andrebbe a colpire quantino in, mentre chicon carta otterrebbe un rimborso. La proposta ovviamente non piace agli. La proposta Scatena subito le prime reazioni la proposta Cinque Stelle che prevede un aumento dal 10 al 23% dell'iva, per gli alberghi, i ristoranti e per la manutenzione della casa. Nel dettaglio l'aumento dell'Iva sarebbe destinato soltanto a quanti sceglieranno dire in, mentre chi effettua unmento con la carta di credito o con bancomat avrebbe un rimborso della quota di imposta che ha versato in più. L'idea, pensata come arma per combattere l'evasione fiscale, consentirebbe di raccogliere, ...

borghi_claudio : @LeoDeSanc Era già stata proposta 'come ipotesi' da Tria e tecnici del MEF... (il M5S con tutto il rispetto aveva a… - zazoomblog : Sondaggi ipotesi partito di Conte: piace al 21% degli elettori. Cresce M5s e crolla Lega Pd secondo. Ma manca una m… - ge_group : #12Sep #Sondaggi, l'ipotesi di un partito di #Conte piace molto agli elettori del #M5S. -