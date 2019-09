Infortunio Modric | emergenza in casa Real Madrid | si ferma il centrocampista

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019)– Allarme infortuni in, l’ultimo arsi è stato ilLuka, la comunicazione è arrivata direttamente dal sito dei Blancos. Il croato ha riportato un problema all’adduttore della gamba destra e verrà valutato giorno dopo giorno,sarà sicuramente assente contro il Levante e nella sfida di Champions League contro il Psg. I Blancos dovranno rinunciare anche a Isco, Casemiro e Valverde, ma anche a James Rodriguez. In totale sono 11 i calciatori costretti arsi per problemi: Asensio, Mendy, James, Isco, Hazard, Courtois, Jovic, Rodrygo e Brahim (due volte). Si tratta dell’ottavo stop per problemi muscolare, Zinedine Zidane è preoccupato. LEGGI ANCHE –> Trasferimenti sospetti, non è finita: ancora caos, arrestato un ex calciatoreL'articoloin...

