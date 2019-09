Incidente sul lavoro nel Pavese | morti quattro operai

In trasferta per la sua ditta muore mentre fa sesso - per i giudici è Incidente sul lavoro : Il caso in Francia. L'uomo, tecnico della sicurezza, era in viaggio di lavoro fuori sede per conto della sua ditta e la sera si era appartato con una donna in albergo per fare sesso. Durante l'amplesso è morto per un infarto. Secondo i giudici francesi è incidente di lavoro perché il lavoro fuori sede include anche il tempo di viaggio e quello di riposo.Continua a leggere

Sesso in viaggio d’affari - morto di infarto : «È Incidente sul lavoro - l’azienda paghi la moglie» : Sposato e in viaggio di lavoro, approfittò della ‘solitudine’ per fare Sesso con una donna nella sua camera d’albergo: poco dopo, quella sera, fu trovato morto, stroncato da un infarto, e la sua scomparsa fu catalogata come «incidente sul lavoro» da varie sentenze, adesso definitive. Per questo ora la sua azienda dovrà pagare un’enorme somma alla famiglia del dipendente, Xavier X., scrivono i media britannici tra cui il Mirror.-- -- Xavier era ...

Bari - tremendo Incidente sulla tangenziale - moto sbanda paurosamente all’altezza di Japigia - due feriti in codice rosso : Intorno alle 13.30 di oggi si è verificato un pauroso incidente sulla tangenziale di Bari nei pressi dell’uscita di via Caldarola. Una moto, per cause in via di accertamento, ha iniziato a sbandare paurosamente. I due motociclisti, che erano sulla moto, sono terminati a terra riportando diverse ferite. I due sono stati trasportati in codice rosso al più vicino ospedale. L’incidente si è verificato nel tratto sul quale da alcuni mesi ...

Si filmano mentre vanno a sbattere a 160 all’ora. Mistero sull’Incidente che spopola in rete : “Muoio stasera!” : Due persone a bordo di un’auto che corre a 160 km orari su una strada di provincia mentre di filmano con il cellulare. Il video, condito da bestemmie, tradisce uno stato di alterazione del conducente che pochi istanti prima di affrontare una rotonda urla: “Muoio stasera!”. Poi lo schianto contro il muro, dopo una rotatoria affrontata ad una velocità folle. La strada è la Provinciale 51 nel comune di Monticello Brianza, in ...

Incidente Chivasso - schianto sulla Torino-Milano : bimbo incastrato con la mamma tra le lamiere : Tragedia sfiorata sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Chivasso: due auto si sono tamponate per cause in via di accertamento all'alba di oggi. All'interno di una delle due vetture viaggiavano una donna con il figlio piccolo seduto nel suo seggiolino sul sedile posteriore che sono rimasti incastrati tra le lamiere della macchina. Trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.Continua a leggere

Incidente tra Carpi e Novi di Modena - auto esce di strada e si ribalta : 29enne muore sul colpo : Incidente stradale oggi tra Carpi e Novi di Modena sulla statale Romana Nord: un ragazzo di 29 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria auto, ribaltandosi e finendo in un fosso. Non sarebbero coinvolte altre vetture. Indagini in corso. Disagi alla circolazione: strada chiusa per circa 2 ore per permettere i rilievi del caso.Continua a leggere

Michele Bravi torna sul palco : primo concerto dopo il tragico Incidente : Michele Bravi torna ad esibirsi dopo l’incidente che ha sconvolto la sua quotidianità nello scorso mese di novembre. Il giovane cantante ha annunciato via social che terrà un concerto per piano e voce, il 19 ottobre al Teatro San Babila di Milano.Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor”, si trova ad affrontare l’accusa di omicidio stradale: dopo una manovra azzardata, una motociclista 58enne era ...

Lorenzo - 27 anni - morto sull’autostrada per un tragico Incidente : Una serata atroce quella di ieri sull’autostrada A12. Un morto e altre otto persone sono rimaste ferite. Il giovane che ha perso la vita aveva solo 27 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada in direzione nord, intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Lo schianto è avvenuto tra un veicolo adibito al trasporto di oli alimentari (ma che nel momento della tragedia era vuoto) e tre furgoni che erano fermi in corsia di emergenza. ...

Miss Italia 2019 - Incidente sul palco. Greco : “Serata dedicata a te” : Alessandro Greco dedica Miss Italia a Cristiano d’Agostini dopo l’incidente sul palco Disavventura sul palco della finale di Miss Italia 2019: Cristiano d’Agostini ha avuto un incidente. Alessandro Greco, nel corso della serata in diretta da Jesolo in prima serata sul primo canale della Tv di Stato, ha informato i telespettatori da casa e il pubblico presente che Cristiano d’Agostini, il Capo progetto Rai, ha subito un ...

Auto sportiva sulla folla a Berlino - almeno 4 morti. Si pensa a un Incidente : Un’Auto sportiva ha investito a folle velocità diverse persone sulla Invalidenstrasse, a Berlino. Le vittime sono almeno quattro, tra cui un neonato, e diverse altre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.L’incidente è avvenuto alle 19. A bordo dell’Auto - riporta la Bild - c’erano due persone. La polizia indaga, al momento è trattato come grave incidente stradale e non atto di ...

Berlino - auto sulla folla in una via del centro : 4 morti. I vigili del fuoco : “Incidente stradale” : Un’auto in corsa ha travolto diverse persone che passeggiavano su un marciapiede nel centro di Berlino. Secondo i media tedeschi, ci sono almeno 4 morti. Una delle vittime sarebbe un bambino. I vigili del fuoco della capitale tedesca lo riferiscono in un tweet, parlando di un grave “incidente stradale”. Secondo le prime informazioni un suv della Porsche avrebbe travolto una folla di passanti. Anche il conducente è rimasto ...

Primo "Incidente" autostradale. M5S contro De Micheli sul caso Atlantia : Il Governo gialloverde ha iniziato a sgretolarsi subito dopo lo strappo sulla Tav Torino-Lione. Ora il nuovo esecutivo come Primo scoglio incontra proprio quello delle Infrastrutture, in particolare la revoca o meno della concessione ad Autostrade, che oggi il neo ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha escluso parlando solo di revisione. Quanto basta per far infuriare il Movimento 5 Stelle che, dal 14 agosto 2018, giorno del crollo del Ponte ...

Livorno. Incidente sul lavoro morto ventenne - era a lavoro sulla murata della Vision of the Seas : Tragedia sul lavoro a Livorno. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un marinaio. L’uomo è

Puglia Incidente nella sera - 39enne su uno scooter si schianta contro guardrail - Federico Conte è morto sul colpo : Erano da poco le 20 quando un nuovo incidente stradale si è verificato in Puglia, più precisamente a Lecce, in via San Nicola. Un uomo di 39 anni, Federico Conte, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato tremendo. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo. L’incidente che ha provocato ...