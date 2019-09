In Italia migliaia di bimbi non vaccinati | 17mila casi in Lombardia | rischiano di non

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di giovedì 12 settembre 2019) Maglia nera per Veneto, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. In Sicilia il 96% circa ha effettuato i vaccini mentre 1.865 sonoinadempienti

espressonline : «Ancora non gli è stata assegnata l’insegnante di sostegno, non sappiamo se avrà la fortuna di avere già da subito… - borghi_claudio : Meno male che nella sua carriera Gualtieri in Europa si è battuto come un leone per cambiare le regole sulle banche… - FerdiGiugliano : Oggi penso alle migliaia di giovani italiani che studiano e lavorano in giro per il mondo, sognando maggiore merito… -