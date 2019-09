Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export cresce del 46% (4) : (AdnKronos) - L’inaugurazione della China International Import Expo a Shanghai, aggiunge Bettin, "ha certificato la volontà di Pechino di modificare almeno in parte l’archetipo della Cina come “fabbrica del mondo”. La fiera, gratificata dalla presenza di Xi Jinping, rappresenta l’inversione di quest

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export cresce del 46% (3) : (AdnKronos) – La Sicilia si sta inserendo sempre più in questo circuito e proprio per sfruttare l’enorme potenziale dell’Isola e attirare più visitatori cinesi, Sicindustria il mese scorso ha firmato un protocollo di collaborazione con Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online dell’Asia con 300 milioni di utenti registrati. “La Cina ‘ ha spiegato Marco Bettin, direttore operativo della Fondazione ...

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export cresce del 46% (2) : (AdnKronos) – Nel 2018 l’interscambio Sicilia-Cina si è attestato a quota 258,2 milioni di euro di importazioni e 214,6 milioni di esportazioni. Una fetta importante è quella rappresentata dal Food&Beverage che è tra le poche voci a far registrare un saldo positivo dell’export rispetto all’import: nel 2018 la Sicilia ha esportato prodotti alimentari e bevande verso la Cina per 16,7 milioni di euro (contro i 12,9 ...

Imprese : made in Sicily conquista la Cina - export cresce del 46% : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – Nel 2018 le esportazioni siciliane verso la Cina sono cresciute del 46,1% grazie all’incremento notevole della farmaceutica (quasi raddoppiata rispetto al 2017) e della chimica (+34,6%), seguita a ruota da alimentari e bevande (+29,5%). Un trend che, secondo una elaborazione di Sace su dati Istat, continua ad essere positivo anche nel 2019 con un +10,3% registrato tra gennaio e marzo rispetto allo ...