Il video gameplay di Death Stranding al TGS 2019 mostra il mondo di gioco | i

Project Resistance : il nuovo Resident Evil in multiplayer mostra il gameplay in video : Si scrive Project Resistance, si legge nuovo capitolo di Resident Evil. L'ultimo progetto di casa Capcom non è però legato ai capitoli principali della longeva saga survival horror, ma va a proporsi come uno spin-off concentrato sul multiplayer, così come il primo teaser trailer ci aveva già suggerito. Sviluppato dai ragazzi di NeoBards Entertainment, non dispone ancora di una data di uscia ufficiale, ma sappiamo che sbarcherà su PC, ...

Il video gameplay di Death Stranding al TGS 2019 ci introdurrà alle meccaniche di base e non includerà spoiler : Il leggendario creatore di Metal Gear Solid, Hideo Kojima, si sta preparando a lanciare un nuovo gameplay reveal per il suo attesissimo Death Stranding al Tokyo Game Show 2019, e ha condiviso alcune informazioni prima di mostrarci il filmato.La presentazione potrà essere seguita questa mattina a partire dalle ore 8:30 italiane, con un po' di anticipo rispetto a quanto stabilito in precedenza a causa della lunghezza del reveal gameplay.Hideo ...

Nuovo video gameplay per Haven - l'adventure RPG degli sviluppatori di Furi : The Game Bakers, gli sviluppatori di Furi, sono tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2019 con il loro adventure RPG Haven.In occasione dell'evento giapponese, il team ha deciso di offrire ai giocatori uno sguardo al gioco proponendo un Nuovo video gameplay, che potete vedere più in basso.Per chi non lo sapesse, Haven segue le tribolazioni di una coppia di amanti - Yu e Kay - mentre tentano di sopravvivere su un pianeta perduto. È un'esperienza ...

Plants vs Zombies : La Battaglia di Neighborville in azione in un video gameplay : Come probabilmente saprete, circa una settimana fa PopCap ed EA hanno ufficialmente svelato Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville, un nuovo capitolo dell'apprezzata serie che promette un modo di giocare tutto nuovo.Dall'annuncio ufficiale, abbiamo appreso che questo Plants vs Zombies si baserà su un elettrizzante gameplay multiplayer. Il titolo offrirà "20 classi di personaggi tra cui scegliere, tra cui graditi ritorni come Peashooter ...

Il nuovo video gameplay di Noita ci mostra una splendida e incredibilmente letale fisica pixellosa : Noita è un ispirato roguelike basato sulla fisica sviluppato e pubblicato da Nolla Games. Del gioco ne abbiamo già parlato in passato, quando fu comunicata la data dell'Early Access.Il titolo, dunque, sarà disponibile in accesso anticipato su Steam dal prossimo 24 settembre e, per lenire l'attesa, ecco arrivare un nuovo video gameplay che ci mostra la splendida e incredibilmente letale fisica pixellosa di questo particolare gioco.Noita presenta ...

Animal Crossing : New Horizons in azione in un video gameplay : Animal Crossing: New Horizons è stato uno dei protagonisti del recente Nintendo Direct. Il titolo, atteso per il prossimo anno, si è mostrato in un video gameplay focalizzato sulle meccaniche di crafting.Il filmato, riportato da IGN, è un tour guidato che ci illustra come vivremo la vita sulla nostra isola creando gli strumenti per costruire la nostra comunità in Animal Crossing: New Horizons.Gli elementi di crafting, dunque, offriranno la ...

La modalità Chamber Dungeon di The Legend of Zelda : Link's Awakening si mostra in un video gameplay : Mentre poco tempo fa Nintendo ci ha offerto il primo sguardo a Shadow Link, che potrà essere evocato attraverso l'amiibo dedicato di The Legend of Zelda: Link's Awakening, ecco arrivare un nuovo video gameplay che si sofferma su un'altra caratteristica del gioco in arrivo su Switch.Nello specifico, IGN ha pubblicato un nuovo filmato di gioco della durata di 10 minuti focalizzato sulla modalità Chamber Dungeon.Come probabilmente saprete, in The ...

Un lungo video gameplay di Gears 5 si focalizza su una delle missioni della storia : Mentre Gears 5 si avvicina alla sua uscita, l'hype che circonda lo shooter continua a crescere. Con scontri ispirati a BioShock:Infinite e il design open world ispirato a God of War, questo titolo sembra l'evoluzione di cui Gears of War ha avuto bisogno per anni. Per rendere ancora più avvincente il gioco, Microsoft ha ora pubblicato una porzione abbondante di gameplay tratto dalla campagna.Il video mostra una missione dell'Atto 2 del gioco, ...

Un nuovo video gameplay di Mount and Blade 2 : Bannerlord mostra un intero match in modalità schermaglia : Mount and Blade II: Bannerlord di Tale Words Entertainment è ancora in sviluppo, ma lo studio continua a condividere interessanti filmati di gioco che ci mostrano il titolo in azione.Stavolta, grazie a IGN possiamo vedere cosa dobbiamo aspettarci da questo progetto in un nuovo video gameplay di circa 10 minuti tratto dalla beta.Nello specifico, il filmato ci mostra come si comporta il gioco durante un intero match in modalità schermaglia:Leggi ...

Solasta : Crown of the Magister si presenta in un video gameplay trailer : Realizzato da fan dei giochi di ruolo su carta e penna, Solasta: Crown of the Magister arriva sul mercato per portare l'esperienza del gioco da tavolo anche su PC. Il gioco, in arrivo su PC via Steam, si presenta con un gameplay trailer nel quale possiamo apprezzare qualche sequenza di gioco, tra una cutscene e un dialogo e l'altro. Il sistema di combattimento basato su turni sembra interessante, così come i dungeon che saremo chiamati a ...

La versione Switch di Ori and the Blind Forest si mostra in un nuovo video gameplay : Questo settembre sarà un mese decisamente caldo per gli utenti Nintendo, in effetti non solo Nintendo Switch Lite si prepara a fare il suo debutto ma sarà lo stesso anche per nuovi titoli dedicati all'ibrida Nintendo, tra cui l'ex esclusiva Microsoft Ori and the Blind Forest.Se anche voi siete curiosi di vedere il titolo in azione, allora vi segnaliamo che è stato da poco pubblicato un nuovo trailer gameplay di circa 20 minuti, come potete ...

Il colorato Bleeding Edge di Ninja Theory in azione in un video gameplay off-screen : Anche se questo filmato è off-screen, ci permette lo stesso di farci un'idea di cosa sia il colorato Bleeding Edge.Annunciato all'E3 2019, Bleeding Edge è stato protagonista anche alla Gamescom e lo YouTuber Arekkz era lì a dare un'occhiata alla demo. Nel video Arekkz commenta l'intera partita giocata con Gizmo.L'alfa attualmente in esecuzione è sotto NDA (accordo di non divulgazione), quindi filmati come questo sono attualmente il modo migliore ...

Contra : Rogue Corps ci presenta la co-op in un nuovo video gameplay : Contra: Rogue Corps è un interessante run and gun della serie Contra, presto in arrivo per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.Il gioco, sviluppato da Toylogic Inc e pubblicato da Konami, arriverà sul mercato il 24 settembre 2019, per cui in attesa di questi ultimi giorni vale la pena dare un'occhiata a come si comporta il comparto co-op del gioco, grazie ad un nuovo video gameplay pubblicato.In Contra: Rogue Corps il giocatore dovrà ...

Cyberpunk 2077 : nuovo imperdibile video gameplay e uno sguardo approfondito in compagnia di CD Projekt RED : Qualche ora fa il team di CD Projekt RED ha mostrato un nuovo video dedicato all'attesissimo RPG Cyberpunk 2077, bisogna dire che i fan aspettavano da tempo questo momento, in quanto il gioco non si era mostrato in video dall'ultimo gameplay dello scorso anno.Il gameplay è stato presentato da Hollie Bennett (Head of Communication UK) ed ha immerso i giocatori nel distretto di Pacifica (una delle zone della città), una voce narrante ha invece ...