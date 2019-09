Il silenzio dell’acqua 2 | quando inizia? Pasotti | “Baldini sta tornando!”

Il silenzio dell’acqua 2 ci sarà : Ambra Angiolini sul set a settembre per le nuove riprese : I fan ci hanno sperato e i primi indizi lo avevano confermato ma adesso non ci sono più dubbi: Il Silenzio dell'Acqua 2 si farà e presto il cast sarà sul set della fiction di Canale 5. Dopo il successo del primo capitolo non poteva essere altrimenti ma per la messa in onda ci sarà da aspettare un bel po'. La seconda stagione prenderà forma proprio dal 16 settembre prossimo quando le riprese inizieranno tra Duino e Muggia con Giorgio Pasotti e ...