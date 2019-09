Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) Mario Draghi ha mantenuto la promessa. Nel suo penultimo Consiglio da presidente della Bce ha rimesso mano almonetario per dare ossigeno a un’economia europea che appare in crescente affanno. E lo ha fatto senza curarsi dei sempre più numerosi economisti scettici sull’efficacia di una ulteriore iniezione di liquidità, delle preoccupazioni delle banche i cui margini sono schiacciati dai tassi bassi, di alcuni governatori Ue manifestamente ostili e delle buone intenzioni dei governi europei che dopo il risultato delle elezioni e il cambio di governo in Italia sembrano divenuti tutti più collaborativi ed europeisti. Oggi sul Times Simon Nixon ha citato perfino l’arrivo di Paolo Gentiloni agli Affari economici dell’Unione come un segno inequivocabile del cambio di clima. Nixon ricorda come per otto anni Supermario abbia implorato i ...

HuffPostItalia : Il secondo bazooka è più difficile del primo -