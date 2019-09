Il primo crimine avvenuto nello spazio | astronauta accusata di furto d’identità

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) Quando Summer Worden, che vive in Kansas e che è un’ex ufficiale dell’intelligence dell’aeronautica statunitense, si è accorta che qualcuno aveva avuto accesso ai suoi dati bancari attraverso internet, ha deciso di andare a fondo, per scoprire chi stesse utilizzando le sue credenziali. E ha scoperto che si trattava nientemeno di un utente che si collegava dallo, da un computer della Nasa. Era la sua ex moglie, Anne McClain,della Nasa in una missione di sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La donna ha subito ammesso di aver avuto accesso al conto bancario dallo, ma ha fatto sapere, attraverso il suo avvocato, che stava semplicemente controllando la situazione finanziaria della famiglia, per accertarsi che fosse in ordine e che ci fosse abbastanza denaro per le esigenze di cura del bambino di quattro anni, figlio di Summer Worden, ...

munacello72 : @thevisioncom @Keynesblog Il pensiero nn può essere un crimine. Chiudere gli account di Cp e fn per quello che dico… - sprto : @Iperbole_ Mi sembra incredibile non abbia scontato una pena maggiore, dopo il primo crimine. - soniacosci : @PiramideRossa Arrestato per il primo stupro solo 4 gg di carcere poi agli arresti domiciliari, adesso ha stuprato… -