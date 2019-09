Il Pd ci prova | Con il M5s alle regionali |Secco no grillino | Pensiamo

Regione Lazio e Campidoglio - Pd e M5s provano a replicare lo schema che ha portato al Conte 2 : Una convergenza difficile, ma non impossibile che ora ha anche l’avallo del segretario-governatore Zingaretti. Per il momento c’è ancora una certa freddezza, ma le porte sono solo socchiuse. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno provando a replicare in Regione Lazio e al Comune di Roma quanto avvenuto al governo nazionale. A piccoli passi, è vero, ma qualcosa si muove. E la partita non è di poco conto. Da una parte c’è l’ente ...

In Cina provano a curare l’hiv con la tecnica di editing genetico Crispr : (foto: Gregor Fischer/ Getty Images) Usare la rivoluzionaria tecnica di editing genetico Crispr per curare l’hiv. A tentare l’impresa sono stati i ricercatori dell’Università di Pechino, che in uno studio appena pubblicato sul New England Journal of Medicine, hanno raccontato di aver utilizzato per la prima volta questa tecnica su un paziente con hiv. Sebbene per ora la terapia sperimentale non abbia dato esiti positivi, i ...

Di Maio prova a controllare anche Gualtieri : Quando la volontà è quella di dare di sé l’immagine di essere sempre presente e attivo sulle partite più importanti, di mostrarsi un vicepremier di fatto, allora vale tutto. anche una riunione preparatoria a un’ulteriore riunione preparatoria. Lo sa bene Luigi Di Maio. Pomeriggio, Farnesina: riunione con la squadra economica del Movimento 5 stelle in vista dell’Ecofin e dell’Eurogruppo di ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati degli Stati Uniti. Chad Haga ci prova a cronometro : Una selezione piuttosto scarna, soprattutto per quanto riguarda il settore uomini elite, quella degli Stati Uniti che si presenterà ai prossimi Mondiali di Ciclismo su strada, in programma la penultima settimana di settembre nello Yorkshire. Difficile puntare in alto nella prova in linea al maschile, ci proverà invece Chad Haga in quella a cronometro: il sogno è quello del podio. convocati Stati Uniti Mondiali Ciclismo 2019 prova in linea Uomini ...

FIFA 20 - disponibile la demo gratuita con due modalità di prova : FIFA 20 demo. E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’uscita sul mercato di FIFA 20, la nuova edizione del game targato EA Sports, che sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre. Già da oggi i fanatici del marchio avranno però la possibilità di iniziare a testare le potenzialità del prodotto grazie alla […] L'articolo FIFA 20, disponibile la demo gratuita con due modalità di prova è stato realizzato da ...

La California approva una legge a tutela di riders e lavoratori della gig economy : Una legge storica, epocale, un punto di svolta. Così la stampa americana saluta il disegno di legge appena approvato dal Senato della California per tutelare i lavoratori della cosiddetta gig economy, l’economia dei lavori super precari gestiti da piattaforme come Uber e le varie applicazioni per le consegne a domicilio. La legge – destinata a entrare in vigore il primo gennaio – renderà molto più difficile ...

Concorso Oss Puglia 2.445 posti - dal 14 Ottobre al 12 Dicembre la prova orale : come prepararsi : Il diario delle prove selettive del Concorso OSS Puglia 2445 posti, è stato reso noto: la prova orale si terrà dal 14 Ottobre al 12 Dicembre presso la Fiera di Foggia, Padiglione 19, nell’ordine indicato nel seguente calendario. Scarica qui il calendario della prova orale come si legge nell’avviso diffuso, “Si informano i candidati che: 1) il giorno 07.08.2019 è stata sorteggiata la lettera “Z”, quale lettera di partenza per la ...

Il ritorno a scuola è vicino e Trony prova a consolare con gli “Sconti di classe” : Trony lancia i nuovi "Sconti di classe", con offerte valide esclusivamente online riguardanti smartphone, tablet Android e non solo: ecco i migliori prodotti in promozione fino al 13 settembre. L'articolo Il ritorno a scuola è vicino e Trony prova a consolare con gli “Sconti di classe” proviene da TuttoAndroid.

Apple TV+ dal 1 novembre in Italia con 7 giorni di prova e 4.99€ al mese : Apple TV Plus in Italia dall’1 novembre, costerà 4.99€ al mese e da subito saranno disponibili The Morning Show e altri 8 titoli. Dopo la grande presentazione di Apple TV+, realizzata a Marzo con l’aiuto dei grandi nomi del cinema americano, ieri Tim Cook, CEO di Apple, in occasione della presentazione dei nuovi Iphone 11 ha rivelato nuovi dettagli sul rilascio. Cook ha rivelato che il servizio streaming sarà disponibile dall’1 ...

Simona Ventura ci riprova - tutto pronto per le nozze : all'altare con Giovanni Terzi : Sul settimanale Chi di Alfonso Signorini si legge che tra Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi ci sarebbe profumo di fiori d'arancio. La Ventura ha già alle spalle un matrimonio con l'ormai amatissimo Stefano Bettarini. I due si sono sposati nel 1998, e hanno avuto due splendidi figli, Niccol

Apple Arcade sarà disponibile a fine settembre - mese di prova gratuito e giochi confermati : Apple si sta preparando a lanciare il suo servizio in abbonamento dedicato al gaming su mobile, stiamo parlando di Apple Arcade, che sarà disponibile in più di 150 paesi a partire dal 19 settembre. Il servizio prevederà un abbonamento mensile al costo di 4,99 dollari ma sarà possibile usufruire di un comodo mese di prova gratuito, al fine di testare il tutto.Al momento i titoli confermati sono circa 32, tuttavia la compagnia ha annunciato che in ...

Conte-bis alla prova dell'Aula : i senatori che votano no alla fiducia : Pina Francone La maggioranza giallo-rossa rischia a Palazzo Madama, dove non mancheranno le defezioni sia tra i pentastellati che tra i dem A rischio è appunto Palazzo Madama, dove l'asse M5s-Pd deve raggiungere i 161 voti. La somma algebrica dei senatori 5s, Pd e Leu fa 162, appena sopra la soglia. Bene, però il pentastellato Gianluigi Paragone e il dem Matteo Richetti hanno fatto sapere che non voteranno sì all'esecutivo. Quindi, ...

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : Pd-M5s alla prova di Palazzo Madama. Ancora proteste leghiste contro Conte : Ottenuta la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Brescia : colpisce la moglie con il ferro da stiro e prova a strangolarla con la cintura - arrestato 37enne del Burkina Faso : Lavinia Greci Dopo averla colpita, l'ha frustata con una cintura e ha tentato di strangolarla, ma la donna è riuscita a chiamare il 112. All'uomo, fermato dai carabinieri, è stato vietato di avvicinarsi all'abitazione familiare Prima l'ha colpita con il ferro da stiro spento, utilizzandolo come oggetto contundente. Poi l'ha frustata con una cintura e, infine, ha cercato anche di strangolarla. È accaduto domenica mattina, a Prevalle, ...