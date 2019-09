Il Napoli smentisce la direttrice dei lavori al San Paolo | «Nessun complimento da Edo de

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ieri ladeiper lo Stadio San, Filomena Smiraglia, aveva dichiarato di aver ricevuto i complimenti delper gli spogliatoi. Complimenti che sarebbero stati fatti da Edoardo De Laurentiis proprio ieri, in occasione del sopralluogo al Sanda cui poi è scaturito il j’accuse di Ancelotti. Poco fa, però, è arrivata la smentita della Società. Su Twitter, il club scrive che il vice presidente non ha mai fatto i complimenti alla Smiraglia. La questione non si placa, insomma, anzi. La querelle Comune-Aru-continua. Ecco il tweet della Società: Il @sscche il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis abbia fatto i complimenti alla dottoressa Filomena Smiraglia per idi ristrutturazione degli spogliatoi allo Stadio San— Official SSC(@ssc) September 12, 2019 L'articolo Illadei ...

Fr4n6o : Il Napoli smentisce i complimenti di Edo, ma non smentisce che la fine dei lavori e la consegna fossero previste pe… - cmdotcom : #SanPaolo, il #Napoli smentisce la direttrice dei lavori: 'Complimenti? Mai fatti!' - gilnar76 : FOTO – Il #Napoli smentisce ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -