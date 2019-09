Il mare usato come pattumiera | la Commissione ecomafia rivela dati inquietanti sulla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il nostrosta morendo nell’indifferenza generale. Non solo per l’emergenza climatica ma anche perché troppo spesso viene considerato una. Anche e soprattutto da parte di chi è pagato per rispettare le leggi di tutela. Già abbiamo parlato, su questo blog, della sentenza con cui nel 2018 la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro paese a pagare 25 milioni di euro perché oltre 70 agglomerati urbani italiani, in violazione della normativa comunitaria, sarebbero sprovvisti di adeguate fognature e impianti di depurazione. In più la sentenza prevede 30 milioni di multa per ogni semestre di ritardo nella loro messa a norma. Quindi, c’è da aspettarsi che si sia corsi ai ripari. Ma è così? Se ne è occupata recentemente laparlamentareindagando sui 14 agglomerati fuorilegge della Calabria e interrogando il dirigente generale della presidenza ...

