Il giorno del diploma ragazzo manda un bacio ai genitori e la preside non gli da più il

L’Uomo del giorno – Buon compleanno Nagatomo - il ‘samurai’ che disse no al Manchester United : Continua il nostro classico con l’Uomo del Giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche, è il compleanno di Yuto Nagatomo. Si tratta di un calciatore giapponese che si è laureato campione d’Asia nel 2011, il suo punto di forza è la velocità, gioca nel ruolo di terzino, può essere impiegato sia nella corsia destra che quello sinistra, in fase difensiva ha però commesso nel corso ...

Le notizie del giorno – Calciatore condannato - arrestato un agente per frode e riciclaggio [DETTAGLI] : In queste ultime ore sta facendo il giro del web il video di un presunto bambino in Turchia che, nel post partita di Bursaspor-Fenerbahce alla Timsah Arena di Bursa, fuma una sigaretta affianco ad un altro bambino. Tanta indignazione nel mondo di Internet, ma la verità venuta a galla è in realtà un’altra ed è sorprendente. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). LEGGI ANCHE –> Napoli, De Laurentiis inedito: “Chiesi a Conte di venire da noi, ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : UE: CONTE IN PRESSING SU MIGRANTI E PATTO DI STABILITÀ, PARIGI APRE ALLA MODIFICA DI DUBLINO Il premier a Bruxelles incontra von der Leyen e Tusk e chiede il ricollocamento automatico: "C'è una grande disponibilità a trovare subito un accordo temporaneo, per i Paesi riluttanti ci saranno penalità finanziarie consistenti". La Francia: "Italia alleato storico, condividiamo la necessità di avere una politica europea dell'asilo". MIGRANTI: OCEAN ...

Oroscopo del giorno 13 settembre : cambiamenti per Vergine - Ariete preoccupato : L'Oroscopo di venerdì 13 settembre prevede una giornata di chiarimenti per il Toro, mentre il Leone potrebbe sentirsi agitato. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: potreste essere particolarmente preoccupati per alcune questioni che riguardano la vostra famiglia. Il mese di settembre si sta mostrando parecchio complicato per voi. Alcune conferme lavorative tardano ad arrivar, vi toccherà ...

"Continueremo a combattervi" - la minaccia di al-Zawahri nel giorno dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle : “Continueremo a combattervi”. Nel 18esimo anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahri appare in video e pronuncia queste parole. Il successore di Osama bin Laden - riporta Site - ha quindi rivolto un appello a tutti i musulmani a sferrare attacchi contro obiettivi americani, europei, israeliani e russi.Tra i Paesi europei contro cui al-Zawahiri esorta a combattere ci sono, in ...

Salvini e il selfie col figlio del boss di camorra : «Faccio migliaia di foto al giorno» : «Faccio migliaia di foto ogni giorno, non chiedo la carta d'identità a chi mi ferma per strada». Lo dichiara all'Agi il leader della Lega, Matteo Salvini. Salvini si...

L'oroscopo del giorno - giovedì 12 settembre : Cancro determinato - Toro vivace : giovedì 12 settembre, i nativi Toro vivranno una giornata vivace e in compagnia delle persone giuste, mentre la Bilancia tenderà di non sottovalutare le proprie emozioni verso nuove conoscenze. I Gemelli riusciranno a voltare pagina in seguito ad una relazione fallimentare, mentre il Leone tenderà di spingere il più possibile su alcuni progetti lavorativi importanti. Di seguito le previsioni per L'oroscopo della giornata di giovedì 12 settembre ...

Una vita - spoiler dal 16 al 21 settembre : Arturo viene ucciso il giorno delle nozze : Nel corso della prossima settimana, le puntate della soap opera Una vita si tingeranno di sangue. Numerosi saranno gli avvenimenti che lasceranno tutti senza parole. In primo luogo, ciò che genererà maggiore scompiglio sarà la morte di Arturo. Arrivato il giorno delle nozze, infatti, l'uomo verrà colpito da una pallottola e perderà la vita. Ad esplodere il colpo sarò stato, molto probabilmente, Blasco, dal momento che fuggirà dalla ...

Ciampino - aveva accoltellato moglie e si suicida il giorno prima del processo : Roma – Ieri mattina un sessantanovenne romano si e’ suicidato gettandosi sotto un treno in transito alla stazione di Ciampino. L’uomo era agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per il tentato omicidio della moglie, una donna nigeriana di 42 anni. Il processo per tentato omicidio si e’ aperto stamattina con la prima e ultima udienza durante la quale “il caso e’ stato chiuso per estinzione del reato per ...

Serie B - Assemblea di Lega il 12 settembre : i punti all’ordine del giorno : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per giovedì 12 settembre 2019, alle ore 12.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL giorno 1. Verifica poteri; 2. Elezione dei componenti del Consiglio ...

Le notizie del giorno (ore 10 - 30) : CONTE APRE LA PARTITA CON L'EUROPA: A BRUXELLES PER TRATTARE CON VON DER LEYEN Dopo aver incassato la doppia fiducia alle Camere, il premier avvia la trattativa con la presidente della Commissione Ue: sul tavolo legge di Bilancio e migranti. Vedrà anche Juncker, Tusk e Sassoli. MAGGIORANZA GIALLOROSSA AL LAVORO SU VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI Attesa la lista per completare la squadra di governo. LO SPREAD APRE IN LIEVE CALO, BORSE IN ...

Inquinamento Acqua del Gran Sasso - sit-in di protesta nel giorno d'inizio Processo : Teramo - Il prossimo 13 settembre a Teramo inizia il Processo per le inadempienze sulla sicurezza dell'Acqua del Gran Sasso, che disseta tutto il teramano, la città di L'Aquila e parte del pescarese. Per quel giorno la Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso ha organizzato un sit-in/conferenza stampa davanti al tribunale con inizio alle ore 09:00. Nell'indagine della Procura di Teramo sono imputati dirigenti dei ...