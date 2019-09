Il gel per capelli uomo è tornato

Grande Fratello - doccia gelata per Kikò Nalli : Ambra Lombardo lo molla all'improvviso : Brusca e improvvisa fine della relazione tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. L'ex marito di Tina Cipollari era rimasto conquisto dalla splendida professoressa al Grande Fratello, e la loro storia era andata avanti a gonfie vele per tutta l'estate, anche fuori dalla "Casa" di Barbara D'Urso. Dopo aver s

Vuelta a España 2019 - le pagelle della diciassettesima tappa : Deceuninck-Quick Step perfetta. Jumbo-Visma ingenua. Grande tattica da parte di Quintana : Era la tappa più lunga di questa Vuelta a España 2019 con i suoi 219,6 chilometri, e alla fine è stata anche la più veloce. Complice il forte vento che si è abbattuto sulla Aranda de Duero-Guadalajara e una fuga bidone che non ha lasciato un attimo di respiro al gruppo della maglia roja Primoz Roglic. Quest’ultimo tira un sospiro di sollievo assieme alla sua Jumbo-Visma dopo la tattica perfetta della Movistar che ha prima lanciato ...

Salvini : “Porta Camera sprangata”. Fico lo gela : “Non conosce Parlamento - chiusa per lavori” : Nuovo scontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il presidente della Camera, Roberto Fico. L'ex ministro dell'Interno, in un tweet, parla dell'ingresso "sprangato" di Montecitorio. Replica il presidente della Camera: "Chi sostiene che la Camera abbia ‘sprangato l'ingresso di Montecitorio’ evidentemente conosce poco il Parlamento. L’ingresso principale è chiuso dai primi di agosto per lavori di ristrutturazione".Continua a leggere

Michelle Hunziker - la scenata di gelosia contro una ragazza ubriaca : “Ma come ti permetti di toccare mio marito?” : Michelle Hunziker è una donna gelosa e non ha paura ad ammetterlo, come lei stessa ha detto in un’intervista al settimanale Oggi a cui ha raccontato un episodio a riguardo, che la vede protagonista assieme al marito Tomaso Trussardi. “Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi.Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così”, ha confidato la showgirl svizzera che si prepara a condurre ...

Vieni da Me - la figlia di Pupo si lascia scappare una frase imbarazzante : “Ma lei per caso ha il pisello rosa?”. Caterina Balivo la gela : Oggi Pupo compie 64 anni e per l’occasione una delle sue tre figlie, Clara Ghinazzi, la secondogenita, è stata ospite di Caterina Balivo in studio a Vieni da Me. La ragazza ha raccontato aneddoti e curiosità sulla vita del padre, rivelando alcuni particolari della sua famiglia allargata e di sua sorella Valentina, avuta dal cantante con una fan. Ad un certo punto dell’intervista, la padrona di casa le ha chiesto se i compagni di ...

Milano - donna uccisa a coltellate dal compagno in strada per gelosia : condannato a 30 anni : Aveva accoltellato la compagna a morte per «gelosia», come lui stesso aveva confessato agli inquirenti di Milano. Oggi è arrivata la sentenza di primo grado che, celebrata con...

Il governo ridisegna il Pd. Renzi - per ora - congela la scissione : All’apparenza non sembrerebbe, ma nel Partito democratico la fase della formazione del governo ha lasciato strascichi polemici e rinfocolato rancori. Tanto per fare un esempio, l’area di Maurizio Martina è stata fatta fuori dalla compagine governativa. Graziano Delrio, che la rappresenta, ha litigat

Vieni da Me - Alba Parietti fa calare il gelo dalla Balivo : "Ma veramente la Rai ti paga per questa roba?" : Alba Parietti, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, è stata protagonista della nuova rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Verso la fine dell’intervista la Parietti è rimasta stizzita dall’intervento del Criticonte (Daniele Radini Tedeschi, nuovo acquisto nel cast fisso del program

Angeli e Demoni - seconda richiesta d'arresto per il sindaco di Bibbiano : Costanza Tosi Lunedì 16 settembre si svolgerà l’udienza davanti al Riesame di Bologna La Procura di Reggio Emilia non demorde. Per Andrea Carletti sono necessari gli arresti domiciliari. Il pm Valentina Salvi, a capo dell’inchiesta “Angeli e Demoni” sugli affidi illeciti della Val d’Enza, ha presentato - come riporta la Gazzetta di Reggio - una nuova richiesta di arresto nei confronti del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. Per il ...

Governo : Musumeci - ‘incontrerò Patuanelli per gela - T. Imerese e Cara Mineo’ : Palermo, 10 set. (Adnkronos) - "Penso di incontrare nei prossimi giorni il ministro dello Sviluppo economico per affrontare alcune vertenze, a cominciare dalla reindustrializzazione di aree come Gela, ma anche Termini Imerese, dove l’incerta sorte dell’ex Fiat lascia in ansia un migliaio di lavorato

Fra Lady Gaga e Bradley Cooper spunta Angelina Jolie : Ora sembra essere certo. Non è Lady Gaga la nuova fiamma di Bradley Cooper, bensì Angelina Jolie. Proprio in questi giorni, infatti, i due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti piuttosto intimi. Dopo l’uscita del film A star is born, tutti eravamo convinti che la stravagante pop star americana fosse stata la causa della rottura tra l’attore e la bella top modella Irina Shayk. Poi, Lady Gaga è stata paparazzata in intimità con ...

Formula 1 - si lavora per avere due Gran Premi in Italia : il Mugello pronto a candidarsi per il 2025 : Il direttore del circuito ha rivelato come il Mugello sia pronto a candidarsi per ospitare un Gran Premio di F1 nel 2025 Nel 2025 potrebbe aggiungersi anche il Mugello agli appuntamenti del calendario di Formula 1, è quanto ha annunciato il direttore del circuito Paolo Poli. Intervenuto a Firenze alla presentazione di uno studio sull’impatto economico che l’Autodromo toscano ha sul territorio, il numero uno del Mugello Circuit ...

21enne gelosa accoltella il fidanzato perché non lo chiamava ogni due ore : Una gelosia estrema quella di una ragazza di 21 anni di Londra. La ragazza, dopo una lite furiosa, ha accoltellato il fidanzato perché non lo chiamava ogni due ore per informarla dove stava. Il ragazzo era uscito con un gruppo di amici ed era rimasto d’accordo con la ragazza che l’avrebbe chiamata ogni due ore per dimostrare che non era uscito anche con qualche ragazza. Dopo averla telefonata per la prima volta il ragazzo ha finito il ...