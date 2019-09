Il figlio di Grillo indagato per stupro | sopralluogo nella villa a Porto Cervo

Vittorio Sgarbi e il figlio di Grillo indagato per stupro - la bomba in aula : "Perché Di Maio è ministro" : C'è spazio anche per le insinuazioni, pesantissime e privatissime, di Vittorio Sgarbi nel giorno della fiducia alla Camera. Durante le dichiarazioni di voti, il deputato eletto con Forza Italia, oggi nel Gruppo Misto, attacca frontalmente Luigi Di Maio: "È stato fatto ministro (degli Esteri, ndr) pe

La ragazza che accusa il figlio di Grillo : «Il Billionaire - la vodka. Poi lo stupro» : La giovane è stata convinta a denunciare dalla madre. E agli inquirenti ha descritto nei dettagli la serata e l’aggressione. «Volevo andarmene, mi hanno detto “tu resti qui”»

Renzi : "I giudici decideranno se il figlio di Beppe Grillo è colpevole. Noi siamo garantisti" : Matteo Renzi, attraverso il suo profilo Twitter, interviene sulla vicenda che vede il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni, accusato di violenza sessuale di gruppo su una ragazza scandinava: “Se il figlio di Beppe Grillo è colpevole o no lo decideranno i giudici, non i social”. “Saremo un Paese civile quando nessuno userà le famiglie per aggredire gli avversari politici. In attesa che imparino a farlo gli altri ...

“Mi hanno fatto bere poi mi hanno stuprata”. Parla la ragazza che accusa il figlio di Grillo : La ventenne scandinava che ha denunciato il figlio di Beppe Grillo e tre amici ha raccontato: "Avevo bevuto molto, soprattutto vodka, ero ubriaca. A casa hanno continuato a farmi bere. A un certo punto uno di loro mi ha portato in una stanza, voleva fare sesso. Gli ho detto di no due volte, lui mi ha costretta. Poi sono arrivati gli altri e hanno abusato di me a turno".Continua a leggere

La Verità attacca : perché l'indagine per stupro sul figlio di Grillo è uscita dopo la nascita del governo? : Il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni, è stato accusato di violenza di gruppo insieme ad altri tre suoi amici. A denunciare il fatto è una modella scandinava, coetanea dell'accusato, e i fatti sarebbero avvenuti in Costa Smeralda, dove si trova la residenza del fondatore del M5s. Come scrive il quotidiano La Verità, la violenza sarebbe avvenuta il 16 luglio, dieci giorni dopo è avvenuta la denuncia ed ...