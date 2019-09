Il buco nero al centro della galassia si sta ‘abbuffando’ di nubi interstellari | non

Astronomia : il buco nero nel cuore della Via Lattea sempre più vorace : Un’interessante scoperta è stata effettuata dagli astrofisici guidati da Andrea Mia Ghez, dell’università della California a Los Angeles: le osservazioni hanno rilevato che il buco nero al centro della Via Lattea, Sagittarius A*, diventa sempre più vorace, e si è giunti a questa conclusione analizzando le variazioni della luminosità rilevate per la prima volta dopo 24 anni di osservazioni. I ricercatori – si spiega su The ...

Ai fotografi del buco nero l’Oscar della scienza : Ai fotografi del buco nero l’Oscar della scienza – Assegnato alla collaborazione dell’Event Horizon Telescope (EHT), “per la prima immagine di un buco nero supermassiccio”, il premio Breakthrough 2020 per la Fisica Fondamentale. Quello che è considerato l’Oscar della scienza va, dunque, al folto gruppo di ricercatori che hanno fotografato per la prima volta un buco nero grazie ad una rete di telescopi dislocati su tutto il pianeta. Il ...

Onde gravitazionali - un nuovo segnale forse generato da una stella di neutroni ingoiata da un buco nero : evento mai visto prima : Una stella di neutroni divorata da un buco nero: potrebbe essere questa catastrofe cosmica, mai vista prima d’ora, ad aver generato l’onda gravitazionale che ha attraversato la Terra la sera del 14 agosto. L’evento è il più atteso dagli astrofisici, dopo che i rivelatori hanno registrato l’onda gravitazionale generata dalla fusione di due buchi neri e quella provocata dalla fusione di due stelle di neutroni: due scoperte ...

Spazio : Registrato un Gigantesco bagliore dal buco nero della Via Lattea. : Registrato un forte bagliore dal buco nero della Via Lattea. Un Gigantesco bagliore dal buco nero della Via Lattea lascia perplessi gli scienziati. Il fenomeno avvistato dal buco nero Sagittarius A* è stato Registrato per due ore. Il fenomeno è stato Registrato l’11 agosto grazie ai telescopi dell’Osservatorio W.M. Keck alle Hawaii. L’ipotesi avanzata dai ricercatori […] L'articolo Spazio: Registrato un Gigantesco bagliore dal ...

Osservato misterioso bagliore proveniente dal buco nero gigante al centro della Via Lattea : Grazie all'Osservatorio Weck Keck delle Hawaii un team di ricerca internazionale ha Osservato un misterioso bagliore provenire da Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio sito al centro della nostra galassia. Il bagliore è risultato essere 75 volte più luminoso di quelli registrati normalmente. Ecco cosa di cosa potrebbe trattarsi.Continua a leggere

Scovato il buco nero più distante mai osservato grazie al telescopio Chandra della Nasa : In una sorta di “nascondino cosmico”, non è riuscito a sfuggire a uno dei più potenti telescopi spaziali il buco nero più antico e inafferrabile perché oscurato da una densa cortina di nubi di gas. Lo ha scoperto il telescopio a raggi X Chandra, della Nasa, i cui dati – come riporta l’Ansa – sono stati analizzati dalla ricerca internazionale coordinata dal gruppo della Pontificia Università Cattolica del Cile ...

Astrofisica : ecco il buco nero più distante mai osservato : Un gruppo internazionale di ricercatori ha annunciato la possibile scoperta di un buco nero fortemente oscurato – cioè nella sua fase di crescita iniziale – risalente a soli 850 milioni di anni dopo il Big Bang. Si tratta della prima evidenza dell’esistenza di un buco nero nascosto in un’epoca così remota. La scoperta – riporta Media INAF – nasce grazie all’analisi di dati raccolti dal Chandra X-Ray Observatory, il telescopio ...

Scoperto mostruoso buco nero con una massa pari a 40 miliardi di volte quella del Sole : Grazie allo strumento MUSE installato sul Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe, un team di ricerca tedesco ha misurato con precisione la massa del buco nero supermassiccio Holm 15A *, che è pari a 40 miliardi di volte quella del Sole. È il più massiccio di tutti tra quelli analizzati attraverso osservazioni dirette.Continua a leggere

Einstein ha ragione ancora una volta - lo mostra il buco nero al centro della Via lattea : (foto: Science Photo Library via Getty Images) Un altro punto a favore Einstein, che con la sua teoria della relatività generale non sbaglia (quasi) mai e descrive bene la gravità su grande scala, a livello dell’Universo, come dimostrano varie prove sperimentali. Oggi a portare una nuova conferma è il comportamento di una stella che orbita intorno al buco nero supermassiccio Sagittarius A*, al centro della Via lattea. La stella conferma il ...