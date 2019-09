Il bimbo cresciuto tra i pascoli di Patromagno e il pastore fuggito dal Gambia | in un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Alberto è nato tra idi Pratomagno, montagna nel cuore dell’Italia tra il Valdarno superiore e il Casentino. Sulayman è un giovanearrivato per mare dal. “Pratomagno“, codiretto da Gianfranco Bonadies e Paolo Martino, è un viaggio cinematografico che parte da un’amicizia e si mescola con la terra. La terra che Alberto lascia quando diventa grande, quella che Sulayman ha ritrovato e che lavora perché anche la sua. Molti anni dopo, Alberto tornerà sulla sua montagna, luogo magico dell’Italia centrale, per ritrovare i ricordi e i luoghi dell’infanzia. Il progetto, in cui animazione e documentario si fondono, tocca alcuni dei temi più caldi della nostra attualità: le relazioni, la memoria e il futuro, ma anche il riscaldamento globale e le migrazioni. “Pratomagno”, hanno spiegato gli autori Bonadies e Martino, “è ...

