Ifo taglia le stime di crescita | Germania rischia la recessione

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 12 settembre 2019) L'Istituto Ifole previsioni didellaper il 2019 e 2020. Anziche' +0,6% gli economisti stimano ora un +0,5% del Pil nel 2019: 'L'economia tedescala. La debolezza dell'industria si sta diffondendo agli altri settori, come la logistica', commenta Timo Wollmershaeuser, capo economista dell'Istituto, che stima per il 2020 unadell'1,2% (dall'1,7% precedente) che si riduce allo 0,8% secondo l'indice corretto per i giorni lavorativi. Per il 2021 la previsione e' di +1,4%. "Uno scenario legato a molte incertezze: per esempio stiamo assumendo che non ci sia una Brexit senza accordo ne' un peggioramento del conflitto commerciale americano', spiega Wollmershaeuser.

