Honda e | la prima elettrica di serie per il mercato europeo Ecco la strategia giapponese

(Di giovedì 12 settembre 2019) Si chiamae il modello a zero emissioni svelato dalla casaal Salone di Francoforte di quest’anno, ed è anche laauto di100%che il marchio ha deciso di immettere sul. Si presenta come una citycar dal design iper-tecnologico ed essenziale: basti pensare già agli specchietti retrovisori laterali sostituiti da quelli digitali e supportati da un sistema di telecamere; o ai cinque schermi full HD interni che caratterizzano la plancia e che gestiscono un infotainment di ultima generazione. La compatta, che arriverà in Europa con l’estate 2020, dichiara un’autonomia di 220 km grazie alla batteria da 35,5 kWh, che può raggiungere l’80% della ricarica in circa mezz’ora. Per quanto riguarda il motore, invece, sono due le versioni a listino, una da 100 kW (136 Cv) oppure l’altra da 113 kW (154 ...

