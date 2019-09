Governo | fonti | ‘domani Cdm alle 9 30’

**Governo : Fonti Pd - ‘bozza che sta circolando non è programma definitivo’** : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “In riferimento alla bozza del programma di governo Pd-M5S che sta circolando si precisa che si tratta di una sintesi parziale di un lavoro più articolato, ancora oggetto del confronto tra le forze politiche, e che sarà ultimato in giornata nel corso di un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra i capigruppo e il premier incaricato Conte. Non è quindi il programma definitivo”. Si apprende da Fonti ...

"Così può saltare il Governo". Becchi - fonti riservate M5s : non tutto è ancora perduto : tutto fatto, o forse no? Questa crisi infinita, diciamolo pure, comincia a stancare. Il mese delle ferie è finito e bisognerebbe tornare a lavorare. Dovrebbe valere anche per i politici. Ma sì, comunque siamo alle battute finali di una farsa: dicono di discutere di programmi quando invece l' obbiett

Governo : fonti Pd - ‘da Franceschini contributo per sbloccare situazione’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “La proposta di Franceschini sulla nostra rinuncia al vicepremier è un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione e aiutare il Governo a decollare”. Si apprende da fonti Pd. “Non era e non è un veto su persone. Ma la ricerca di un equilibrio credibile. Non siamo attaccati a poltrone”, si sottolinea. L'articolo Governo: fonti Pd, ‘da Franceschini contributo per ...

Conte a colloquio con Mattarella. Fonti parlamentari : potrebbe rinunciare al mandato di Governo : L’incontro M5S-Pd slittato alle 12. Dopo le tensioni delle ultime ore i dem pretendono che Di Maio ammorbidisca le sue posizioni

Governo : fonti Pd - ‘accordo rischia di saltare per ambizioni personali Di Maio’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “L’accordo di Governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell’Interno e il Vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di di ultimatum”. Lo dichiarano fonti del Pd. L'articolo Governo: fonti Pd, ‘accordo rischia di saltare per ambizioni personali Di Maio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : fonti Pd - al lavoro - molto da fare su contenuti e programma : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “Siamo al lavoro ma c’è ancora molto da fare su contenuti e programma”. E’ quanto fanno sapere fonti Pd sul vertice di palazzo Chigi tra le delegazioni Dem e 5 stelle. L'articolo Governo: fonti Pd, al lavoro, molto da fare su contenuti e programma sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Fonti dem : «M5s propone un Governo “quasi” monocolore Pd guidato da Conte» : Grillo e Di Maio rilanciano Conte premier. Fico non raccoglie le voci sul suo futuro e fa sapere che continuerà nell’incarico che ricopre da un anno

Governo - la diretta – M5s insiste su Conte premier - Pd punta a Fico. Fonti Montecitorio : “E’ presidente Camera - darà continuità a suo ruolo” : Terzo giorno di trattative tra Pd e M5s, poco più di 48 ore all’incontro con il capo dello Stato, e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio. I 5 stelle insistono sul nome di Giuseppe Conte, mentre i democratici puntano a Roberto Fico. In mattinata Fonti di Montecitorio scrivono: “Fico ricopre l’incarico di presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo”. La mattina ...

Governo - M5S e Pd vanno avanti. Fonti dem : «Taglio dei parlamentari con regole» : Governo, «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Dal taglio dei parlamentari dipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

**Governo : fonti Pd - ‘bene oltre aspettative - lavoro su programma condiviso’** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Positivo, oltre le aspettative”. Così fonti parlamentari dem definiscono l’incontro con i 5 Stelle alla Camera. “Ci siamo dati un’agenda stringente per le prossime ore”. A quanto viene riferito, si confronteranno i vari capigruppo Pd e M5S delle commissioni per affrontare nel dettaglio i dossier “in modo da arrivare martedì con un programma condiviso”. ...

Nuovo Governo - Quirinale pretende chiarezza. Fonti M5s : avanti con il dialogo : Sergio Mattarella ha fatto sapere che la crisi deve essere breve e che i 5 Stelle devono essere chiari sull’accordo con il Pd. La nota del Movimento: «Il dialogo deve andare avanti»